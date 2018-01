H&M retira una foto publicitaria considerada racista

H&M, una de las empresas de moda más grandes del mundo, anunció este lunes la retirada de una foto publicitaria, después de que la compañía recibiese en redes sociales acusaciones de racismo.

La imagen que generó polémica muestra a un niño negro, que lleva una sudadera color verde con la inscripción "Coolest monkey in the jungle", que en español significa "el mono más 'cool' de la jungla".

"La imagen fue suprimida de todos los canales de H&M", informó una portavoz de la marca a la agencia AFP.

"¿Quién tuvo la idea en H&M?", dijo la modelo Stephanie Yeboah en su cuenta de Twitter:

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?

I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L

— Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) January 7, 2018