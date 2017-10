Sorprendidos quedaron sus compañeros de trabajo y sus seguidores cuando, a través de Twitter, este editor renunció para que no despidieran a la mitad de sus periodistas.

“Reporteros: renuncié voluntariamente a @OCWeekly en lugar de despedir a la mitad de mi personal. ¡No creas lo contrario, y escucha @tomleykis!”, dice en el trino que publicó el mexicano Gustavo Arellano.

Reporters: I voluntarily resigned from @OCWeekly rather than lay off half my staff. Don't believe otherwise, and listen to @tomleykis!

