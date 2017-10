Chinas se sometieron a cirugías y no pudieron entrar a su país por lucir diferentes en el pasaporte

Tres mujeres chinas se sometieron a cirugías faciales y cuando volvieron a su país no pudieron entrar porque lucían diferentes en la foto del pasaporte.

Según medios internacionales, estas mujeres viajaron desde China hasta Corea del Sur y ahí se realizaron varias intervenciones estéticas. A los pocos días quisieron volver a China, pero tuvieron problemas en el aeropuerto porque sus rostros aún estaban vendados e hinchados y era difícil identificarlas.

La noticia se hizo viral en China cuando una fotografía de las tres fue compartida por el presentador chino Jian Huahua y, aunque quiso borrarla de inmediato, ya otras cuentas la habían tomado.

Al parecer el hecho ocurrió hace poco tiempo, durante la Semana dorada, en la que muchos habitantes de China aprovechan para viajar al exterior.

3 women from China, who went for plastic surgery in South Korea, were stopped on their way home after encountering problems at immigration. pic.twitter.com/LJ0QpH4NoX

— Astro Radio News (@AstroRadioNews) October 11, 2017