Extraños lugares donde la gente asegura que "aparece" Jesús

Muchas son las personas que cuentan su testimonio que vieron a Jesús. Lo más curioso de esto son los lugares donde fue esa “aparición”.

Te presentamos algunos casos de los lugares más extraños lugares donde la gente asegura que “apareció” Jesús.

Una pareja en EE.UU. aseguró que descubrió a Jesucristo en el eco de su futuro bebé.

Alicia Zeek, la madre dijo que mostró confusa cuando distinguieron la imagen de Jesucristo en la ecografía.

“Para mí es Jesús. Tiene semejanza con Jesús. Parpadeé mucho para asegurarme de que lo veía realmente”, dijo la madre. Mientras que su padre, señaló que en la foto “hay otra cara que está mirando a mi hija”.

The sonogram includes an image that Alicia Zeek and her fiancee, Zac Smith, think looks like Jesushttps://t.co/RirutweyAo pic.twitter.com/K9MEUjx9b7 — THV11 (@THV11) August 25, 2017

De acuerdo con RT en Español, el fenómeno psicológico de la pareidolia (estímulo aleatorio consistente en ver una forma reconocible en alguna imagen) es muy frecuente.

Otro caso fue en 2015 un grupo de creyentes distinguieron a la cara de Jesús en una colina después de un deslizamiento de tierra en Colombia.

El pasado mes de enero, durante una tala de árboles en Argentina, quedó al descubierto en el interior de uno de los troncos otra imagen parecida a Jesucristo.

También hay quienes encuentran la cara de Jesucristo en los objetos más sencillos de la vida cotidiana, como le pasó a una chica en Inglaterra, Reino Unido que en 2011 se topó con una imagen divina en un calcetín.

From the archives: Face of Jesus spotted on wrinkled sock https://t.co/ej1CHmltbh pic.twitter.com/vKumGCb8FT — Christian Nightmares (@ChristnNitemare) May 6, 2017

También son comunes las ‘apariciones’ de Jesús en la comida.

Karen Hendrickson of Cowgirl Café believes she’s whipped up a serving of savior. pic.twitter.com/LpfI7dNTim — The Reverend Bruce (@redwullf) April 24, 2014

Una mujer de Gales, Reino Unido, por ejemplo, encontró la cara de Jesucristo en la tapa de un bote de pasta.

Proof of G*d? WOW! Jesus's face on the inside of a lid of a Marmite jar. (That's not me holding the lid, by the way) pic.twitter.com/jhO1zDTcqm — Philip Ardagh (@PhilipArdagh) July 19, 2013

