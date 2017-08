Las burlas al hijo de Maduro por no saber dónde está la Casa Blanca

Venezuela reaccionó ante el planteamiento de Estados Unidos de una intervención militar. Pero la voz más destacada de su gobierno ha sido la del hijo del presidente Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Esguerra, quien dijo que responderían con “fusiles en Nueva York” y tomarían la Casa Blanca en caso de una invasión militar estadounidense.

Algo que en redes nunca le perdonaron.

GOOGLE CAMBIÓ EL MAPA. Conozca la verdadera ubicación de la Casa Blanca en New York, según @nicmaduroguerra . pic.twitter.com/dnwQnztJB9

Casi la cago bombardeando la casa blanca en Washington. Si se habían mudado a New York.

Como yo veo New York vs como el hijo de Maduro ve New York. Ya sabes Trump van por la Casa Blanca. pic.twitter.com/ybhoUa6kBn

— Jose A. Noguera (@josenogueraa) August 12, 2017