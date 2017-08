Este es otro caso de fracaso de compras por internet

Las historias de compras por internet nunca faltan. Esta vez la protagonista es una chica que compró una silla transparente en Amazon porque le pareció muy barata y linda para combinar con su tocador.

Solo tenía que pagar 10 dólares. Hizo la transacción y compró el artículo.

Pero se llevó una gran sorpresa cuando le llegó el pedido.

En Twitter la chica, que aparece como @itssavannahxox, mostró fotos de su compra.

Sin embargo, no cayó en cuenta que lo que compraba era una Modway Miniature Casper Novelty Chair. Sí, la miniatura de una silla.

Al parecer, ella no pensó que la “miniature” fuera realmente una miniatura, de no más de 10 centímetros.

Su tuit explicando el error y mostrando la silla frente a su escritorio se ha compartido más de 50.000 veces poco más de 12 horas.

so i ordered a chair for my room off of amazon and… pic.twitter.com/PU3N6e1GJT

— sav 🦄♌️ (@itssavannahxox) August 3, 2017