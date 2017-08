Bebé nace 'embarazado': tenía a su gemelo dentro de su cuerpo

A principios del mes julio, el doctor Bhavna Thorat descubrió una anomalía durante el ultrasonido de rutina que le aplicó a una mujer embarazada, lo que lo orilló a realizar una nueva prueba al nacer el bebé, con la cual se halló un embrión gemelo dentro del estómago del menor.

Según el Daily Mail, los doctores señalaron que el embrión tenía desarrollado por completo el cerebro, además de un brazo y las piernas, media siete centímetros y pesaba 150 gramos; también se informó que se encontraba detrás del estómago del bebé.

Por esta razón, el recién nacido tuvo que ser sometido a una operación en la cual, los cirujanos lograron remover exitosamente el ‘gemelo parásito’ del cuerpo del bebé.

