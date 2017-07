La playa más popular de Fukushima, reabierta siete años después del accidente nuclear

La playa Nokoso de Iwaki, en la provincia de Fukushima, ha obtenido este lunes el permiso de baño para este verano. Es la primera playa que abre a los bañistas tras el accidente nuclear que se en marzo del 2011 en la central de Fukushima Daiichi.

La playa está situada a 65 kilómetros al sur de la maltrecha planta nuclear. Tres guías turísticos locales han inaugurado con un baño la reapertura de la playa, en un jornada que coincide con la celebración en Japón de la festividad del Día del Mar.

Iwaki residents do the hula as Usuiso Beach reopens after seven-year wait https://t.co/4tK8IjvA0T