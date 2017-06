Fin del misterio: Trump anuncia hoy la salida o permanencia del Acuerdo de París

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunciará este jueves si mantiene o retira a su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático, según avanzó anoche en Twitter.

“Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de País el jueves a las 15.00. Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!”, escribió Trump en su cuenta personal.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!