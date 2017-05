Video: Sacerdote confesó abuso sexual a niños sordos

Un video de YouTube comenzó a circular con fuerza, pues un periodista entrevistó a un sacerdote donde éste le confiesa el abuso sexual que sufrían los niños sordos que asistían al Instituto Próvolo de Italia.

El periodista llegó a entrevistar al cura para confrontarlo por los crímenes que fue acusado luego de una investigación de Fanpage.it y que se publicó el 18 de febrero de este año.

Según se conoció, en el registro, el hombre entrevistó al sacerdote Eligio Piccoli para hacerlo confesar los crímenes que se cometían en dicho lugar.

“Yo sufrí muchas veces abusos por parte de Don Piccoli, en forma de masturbación. Me llevó al confesionario, me hizo desnudar y me sodomicé”, declara una víctima al mencionado medio.

En el video de YouTube, el sacerdote le confiesa al periodista que los religiosos eran enviados a otros lugares del país si eran descubiertos por los abusos.

ADVERTENCIA:

LAS IMÁGENES, AL IGUAL QUE LAS DECLARACIONES, PODRÍAN HERIR SUSCEPTIBILIDADES.