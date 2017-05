Un muerto y trece heridos tras ataque con un auto en Times Square, en Nueva York

Un carro que iba a alta velocidad arrolló a catorce personas en el sector de Times Square, en Nueva York. Hay una persona muerta y trece heridos tras el ataque. Posiblemente, el hecho se debió a que el conductor del vehículo estaba bajo los efectos del alcohol, según fuentes policiales.

En el suceso resultó muerta una persona y otras trece resultaron heridas, según un saldo provisional facilitado por fuentes oficiales.

Cadenas locales de televisión informaron de que, según fuentes de la Policía de Nueva York, el conductor es vecino del distrito del Bronx e intentó fugarse del lugar cuando ocurrió el accidente.

El sujeto quedó detenido después de los hechos y está siendo interrogado por la policía, según dijeron a Efe fuentes policiales.

Al parecer, el presunto responsable del atropello, de 26 años de edad, tenía su licencia de conducir suspendida. Había sido arrestado previamente por conducir bajo los efectos del alcohol.

A raíz de los hechos de hoy, se le estaban practicando también los análisis para confirmar esa posibilidad.

Las autoridades policiales han descartado la posibilidad de un atentado y han insistido en que se trata de un hecho aislado, manejado inicialmente como un accidente de tráfico.

WATCH THIS – BREAKING VIDEO: NYPD taking driver from Times Square incident into custody pic.twitter.com/lP0yyfMUZt

— Breaking911 (@Breaking911) May 18, 2017