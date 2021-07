“Mayores de 40 que no estén vacunados en Feria de Flores no los vamos a dejar ingresar”: Quintero. Así le dijo a PUBLIMETRO, Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

El mandatario aseguró que la versión 2021 de Feria tendrá asistencia de público. “Tendremos desfiles y muchos conciertos presenciales. Además, de muchas oportunidades de encuentro. También se vienen las festividades navideñas que de nuevo serán presenciales“.

Asistencia con condición

El mandatario explicó que para la asistencia presencial a los diferentes eventos se tiene que avanzar en la vacunación.

“Nosotros vamos bien. Medellín es una de las ciudades que mejor ha avanzado. Pero, el mensaje es claro: mayores de 40 que no estén vacunados todavía en Feria de Flores no los vamos a dejar ingresar. En Medellín ya estamos vacunando a mayores de 25 años; incluso, en los corregimientos a los mayores de 18“, dijo Quintero.

Hasta este sábado, 31 de julio, se han aplicado 1.867.810 dosis, de las cuales 979.947 son primeras dosis, 706.031 segundas dosis, 181.832 dosis únicas y 887.863 personas ya tienen el esquema completo.

Quintero aseguró que progresivamente se establecerán restricciones y que para la Feria se iniciará con los mayores de 40 y seguirán con los de 30.

“Los mayores de 30 años, para eventos posteriores, no podrán ingresar si no están vacunados. Llegará un punto en el que vamos a decir que una persona que no esté vacunada simplemente no podrán ingresar“, sentenció.

La verificación

Respecto a la verificación de la vacunación, Quintero aseguró que se realizarán controles a través de la tecnología.

“Vamos a tener tecnología que va a permitir identificar si una persona ya se vacunó o no. Ingresaremos al sistema Mi Vacuna, que nos permite saberlo. Si la persona se vacunó de otra manera deberá presentar el carné, en el caso de haberlo hecho en el exterior“, puntualizó el mandatario.

“Mayores de 40 que no estén vacunados en Feria de Flores no los vamos a dejar ingresar”: Quintero