“Me sueño una Medellín industrial, pero sostenible y que la riqueza repercuta en el bienestar colectivo”: Víctor Correa

Víctor Correa es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, fue dirigente estudiantil y Representante a la Cámara por Antioquia en el periodo 2014-2018.

¿Por qué quiere ser alcalde de Medellín?

Quiero ser alcalde de Medellín, primero y ante todo, para poner al servicio de la comunidad mi experiencia, mi vocación y sensibilidad construida por la experiencia en las luchas populares. Además, para poder hacer que la institucionalidad de la Alcaldía sirva a propósitos importantes de ciudad que han estado descuidados, como la construcción de equidad social, que es tan importante. Esta es una de las ciudades más inequitativas del mundo. También, porque a través de acciones concretas podemos recuperar lo que hemos perdido como vocación industrial, que ha generado un desempleo altísimo como el que tenemos actualmente.

¿Cuáles son los principales problemas en los que se va a enfocar?

Es clave entender que el alcalde es el empleado de la gente y la agenda tiene que ser, en alguna medida, la agenda de la gente. Buena parte de la ciudad solo tiene cobertura de la red pública hospitalaria que es Metrosalud, pero es insuficiente para atender la demanda que tienen los barrios más densamente poblados. Por eso tenemos que fortalecer a Metrosalud y debemos hacer una articulación con Savia Salud. Además, tenemos que recuperar el poder de gestión de la Secretaría de Salud para verificar que las EPS estén cumpliendo.

También es muy importante para gente la crisis ambiental, no se puede pensar en una ciudad saludable si la gente se nos muere por respirar el aire que tenemos. Eso ocurre porque no hay una acción contundente por parte de la entidad territorial para poder contener o buscar alternativas eficientes del control de las emisiones y de las fuentes que las emiten. Aquí adelantaremos una transformación del parque automotor, en particular de los buses viejos que son los que más contaminan.

Medellín se ha caracterizado por ser más de derecha que de izquierda, ¿qué le hace pensar que es el momento para que la ciudad opte por una opción de izquierda como usted?

Aquí cuando un joven de los barrios más humildes es asesinado no le preguntan si era de izquierda o de derecha. Cuando las personas respiramos el aire contaminado en las épocas de contingencias, el aire no le pregunta a uno si es de izquierda o de derecha. Cuando tenemos problemas de atención en salud, los tenemos los de la derecha y los de la izquierda. En términos generales, los problemas de la ciudad los padecen todos los ciudadanos y lo que estamos ofreciendo son soluciones a esas problemáticas de la ciudad, con base en la evidencia científica que hay para atenderlos y con las mejores propuestas de costo – eficiencia. Por otro lado, el escenario político está cambiando en la ciudad y hay un descrédito de ciertas líneas políticas.

¿Cómo quiere que sea Medellín?

El enfoque principal de mi alcaldía está en construir la equidad social, bienestar y desarrollo económico. Quiero que Medellín recupere su vocación industrial, que se produzca y se genere mucha riqueza. Me sueño una ciudad industrial, pero sostenible y que la riqueza repercuta en el bienestar colectivo. Quiero que Medellín quiera a sus ciudadanos como sus ciudadanos la quieren a ella.

¿En movilidad piensa continuar con los proyectos que están adelantando en esta administración?

Tenemos que modificar la manera en la que nos transportamos y movilizamos en la ciudad de Medellín. Esta es una ciudad en la que no se puede pensar para el automóvil particular, no hay cómo. Tenemos que fortalecer el sistema de transporte masivo y hay que realizar inversiones en infraestructura. Hay que sacar adelante el Tranvía de la 80, que ya está en fase II, y la línea paralela al río para el Ferrocarril, que también está en Fase II. Hay que cerrar el anillo del Metroplús que va por la Línea 2 y avanzar en la construcción de más ciclorrutas. Las personas tienen que usar la bicicleta, caminar y utilizar el sistema de transporte público.

Usted fue ponente de la "Ley probici", ¿cómo se podría implementar en Medellín?

Las autoras de esa Ley fueron Angélica Lozano y Claudia López, me correspondió en la comisión sexta de la Cámara de Representante ser el ponente. En Medellín hay varias cosas que hacer. En la ley se indica un compromiso de las entidades públicas de tener parqueaderos y beneficios de acuerdo al número de los días en los que vayan en bicicleta, para otorgar tiempos libres. Yo aplicaría todo eso, pero en particular, lo más importante es que los buses puedan tener instalados portabiciletas, lo que quedó legalizado en la ley, como alternativa para los tramos en los que están las lomas.

¿Usted tiene otra propuesta para enfrentar los momentos de contingencia ambiental?

La propuesta ya está desarrollada. No sufro del síndrome de Adán, el mundo no empezó cuando yo nací. Hay un Plan operativo, que es el POECA, que debe ser aplicado con firmeza. Esto implica medidas que son incómodas para la gente, pero que son medidas de contingencia. No habrá cambios, se hará es la implementación como debe ser.

¿Cuál es su apuesta para mejorar la seguridad?

La seguridad tiene dos componentes, uno es subjetivo que es el cómo se siente la gente y el otro es objetivo. La gente cuando se siente segura dice que todo está bien. Pero cuando se dice Medellín es muy insegura, eso hay que analizarlo con el quiénes, cómo, dónde, para qué. Hay que actuar sobre la percepción y sobre los homicidios, la extorción y hurtos que son delitos crecientes. Hay una focalización geográfica y demográfica. No es cierto que a todo el mundo o en todos lados lo puedan matar.

La violencia homicida afecta a los jóvenes hasta los 28 años de edad, que se ubican en tres o cuatro de nuestras comunas, entre estos el corregimiento de Altavista. El riesgo alto en la ciudad lo tienen los jóvenes que estén en esas edades, que vivan en esas comunas y que como tiene un fenómeno de grupo están asociadas a estructuras criminales. Esas causas son caldo de cultivo para que las actividades criminales proliferen. Tenemos el fenómeno de 160.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tenemos que intervenir el control territorial porque no hay Estado. Hay que llevar una oferta amplia en la que se les pueda ofrecer placer, porque hasta eso hay que disputarlo con los criminales. Hay que hacer una fuerte inversión social, con acciones muy bien focalizadas, sin desligar el aparato represor del Estado.

¿Utilizaría el Ejército?

No. El Ejército es una herramienta que se puede utilizar de cierta manera. Pero yo no la usaría en Medellín, porque en el contexto de la ciudad eso no facilita la intervención comunitaria. La concepción de las operaciones militares ha sido desastrosa, porque es un Orión o un Mariscal, y eso no transmite seguridad. Eso no construye seguridad.

¿Qué hará para disminuir los homicidios?

Los homicidios no alcanzan a ser el 0.025% de la población, si pensamos que una persona mata a otra y hay 623 homicidios en una población de 2.400.000 personas; por eso es que es un fenómeno muy focalizado. Hay que identificar ese grupo y el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación superior, para empezar con esta población u ofrecer grupos deportivos. Que mientras estén ahí se les garantice la canasta básica alimentaria para sostener a sus familias y el cubrimiento de los servicios públicos domiciliarios. Se podría decir que se puede empezar con 2000 jóvenes y no se nos saldría del presupuesto, porque son programas que ya existen. Eso cambiaría todo.

El microtráfico ha aumentado notablemente y en cada sector de la ciudad están identificadas las ollas de vicio, ¿cuál será su acción para contrarrestarlo?

Es un tema muy complejo. En dos administraciones pasadas frente a algunas casas de vicio optaron por demolerlas, pero eso no soluciona el problema. Eso lo que hace es tirar un montón de gente a las calles, que antes estaban contenidas en un solo lugar. Hay que capturar a los expendedores, pero se debe buscar es en dónde se lava esa plata. Se tiene que atacar la estructura económica de esas organizaciones. Se debe trabajar la adicción con el consumidor y para ellos hay que montar centros de consumo regulado, en donde se les suministrarán las sustancias para ir desmontando la adicción y donde puedan entrar en procesos de resocialización.

¿Con usted habrá toros en Medellín?

No. Yo fui de la bancada animalista y acompañé a todas las instituciones antitaurinas en Bogotá. Además, hay que mantener bien lejos la cabalgata de la Feria de las Flores y trabajar en una política animalista.

¿Por qué deben votar por usted?

Porque es una oportunidad para la ciudad de Medellín. Hay algo clave y es que hemos tenido gobiernos que no le han servido a los intereses generales de la ciudad. Han construido una ciudad con maquillaje, donde sí hay cosas muy bonitas, maravillosas y positivas que resaltar; pero eso no es para el grueso de la población. Desde mi administración yo enfocaré los esfuerzos de la Alcaldía en buscar construir equidad y en recuperar eso que nos hizo grandes, de volver a la historia de Medellín industrial. Además, porque tengo una apuesta e idea de ciudad muy distinta a los otros.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

