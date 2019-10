140 víctimas del conflicto armado recibieron la libreta militar

El viernes 27 de septiembre en Medellín se realizó la entrega de 140 libretas militares a víctimas del conflicto armado.

Un acto que cumple con lo dispuesto en el artículo 180 del decreto 4800 de 2011.

Donde se establece el protocolo para la exención de la obligación del Servicio Militar Obligatorio a las víctimas.

Los beneficios

Anderson Andrés González Muñoz, beneficiario, contó su experiencia y el significado de recibir la libreta militar.

“Cuando no era bachiller todo el mundo me cerraba las puertas para un empleo por no tener un diploma o mostrar la libreta militar. Al pasar los días me puse a estudiar. Luego cuando empezaba en el servicio militar un accidente de moto me cambió todo”, dijo.

González en el accidente sufrió una fractura en el fémur y en la rótula, por lo que no pudo continuar.

“En ese momento se me acabó mi sueño al no poder prestar el servicio y lograr ser alguien en la vida. Hasta que los derechos de desplazamiento y la ayuda de una persona, me permitieron tener la oportunidad de recibir mi libreta militar”, agregó.

El joven beneficiario destacó que ahora podrá conseguir un empleo y sacar adelante a su familia y a sus hijos.

“Esta es una oportunidad muy bonita, porque a veces los sueños no se pueden realizar por no tener la libreta militar o un diploma de bachiller”, puntualizó.

Por su parte, Juan Pablo Cardona, víctima del conflicto y estudiante de electromecánica, dijo que para él representa oportunidades.

“Tener la libreta significa mejores posibilidades en mi vida en el campo laboral y en mi tranquilidad personal”, expresó.

Para Cardona tener este documento representa dejar el miedo al transitar por las calles.

“Ahora podré recorrer la ciudad tranquilamente, porque si me piden mi libreta militar ahí está. Antes si veía que estaban uniformados del Ejército pidiendo documentos, pasaba con mucho susto de que me fueran a parar, aunque tuve suerte y no me pasó”, indicó.

La entrega

Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, dijo que este es un compromiso que renovó la Alcaldía de Medellín al entregar las libretas militares a las víctimas del conflicto armado.

Durante la entrega, Arcila le dijo a los 140 jóvenes: “La ciudad de Medellín los acaricia, los abraza y queremos que ustedes sean esos hombres del mañana sin ningún hecho victimizante”.

Este documento para las víctimas es una medida de restablecimiento de derechos, que les abre la puerta de oportunidades para acceder a la educación y al empleo formal.

“La entrega de la libreta militar tiene un significado trascendental por todo lo que ha vivido la ciudad y el país; porque no queremos que se repitan esos hechos pasados victimizantes de homicidios, desplazamiento y amenazas”, puntualizó el subsecretario.

_______________________________________________________________

La frase

“Esta es una oportunidad muy bonita, porque a veces los sueños no se pueden realizar por no tener la libreta militar o un bachiller”, Anderson Andrés González Muñoz, uno de los jóvenes beneficiarios.

_______________________________________________________________

La cifra

722 libretas militares se han entregado a las víctimas del conflicto armado durante los últimos cuatro años en Medellín.

_______________________________________________________________

MÁS NOTICIAS DE MEDELLÍN, AQUÍ