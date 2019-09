Cada vez está más cerca el 27 de octubre y es por esto que el ambiente electoral sube de temperatura. Daniel Quintero decidió bloquear a Petro y a Uribe en su cuenta de Twitter.

Quintero reveló que decidió bloquear a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe porque están interfiriendo en la campaña de Medellín.

"Tomé esta decisión de bloquearlos porque los dos estaban interfiriendo con la campaña en Medellín, trinando todos los días, generando polarización. Medellín tiene que superar la polarización, no dejarse atrapar en el pantano que significa Uribe y Petro y sus peleas", dijo el candidato.

Además, Quintero agregó que Medellín tiene problemas muy serios y lo que las personas quieren es que se hable de cómo se van a resolver.

"La gente quiere que hablemos de cómo resolver esos retos, de cómo generar empleo, de cómo crear estrategias para acabar con la inseguridad en la ciudad, para acabar con el fleteo; pero además, cómo hacer de la educación la herramiento más poderosa para transformar a la sociedad", agregó.

Según el candidato, esa polarización estaba distrayendo a las personas de los temas que son relevantes.

"Yo no voy a dejar que esta campaña se polarice y que entonces la pelea entre Uribe, Petro y sus oportunismos en esta época de elecciones, acaben eclipsando las ideas y las propuestas de todos los candidatos. La nuestra es una campaña política independiente, sin partidos y sin jefes políticos. Esta es la campaña de la gente, ni de Fajardo, ni de Petro, ni de Uribe, ni de Duque", puntualizó.

He tomado la decisión de bloquear a Uribe y a Petro para que no sigan interfiriendo en la campaña por la Alcaldía de Medellín. No dejaré que la polarización haga que las propuestas y las ideas para Medellín pasen a un segundo plano. #MedellínPrimero pic.twitter.com/yS00JiYW8h

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 23, 2019