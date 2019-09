“Medellín tiene que ser una ciudad de igualdad, sensible y social”: Jesús Aníbal Echeverri

Jesús Aníbal Echeverri, es Licenciado en Educación, Filosofía e Historia de la Universidad Autónoma Latinoamericana; Especialista en Cultura Política y Pedagogía de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y Especialista en Educación Personalizada de la Universidad Católica de Manizales. Durante los últimos cuatro periodos ha estado en el Concejo de Medellín.

Cumple 16 años como concejal y eso le ha permitido conocer de primera mano las necesidades que existen en Medellín, ¿para usted cuáles son las principales que se deben solucionar?

Medellín tiene un problema muy grave de desigualdad e inequidad social. Hoy tenemos que el 50% de los ciudadanos están en la pobreza extrema y radica en que no hay empleo, no hay educación, problemas de salud y, sobre todo, no hay una dignificación del ser humano, particularmente, del adulto mayor. Hay un problema de vivienda grave, hoy puede haber alrededor de 50.000 familias sin tener una vivienda digna. El tema del agua potable, que lo venimos trabajando con el alcalde Federico, pero todavía nos están faltando cerca de 30.000 viviendas para colocarles saneamiento básico de agua potable, que es lo mínimo que tiene que tener un ser humano. En la ciudad se gradúan 22.000 jóvenes cada año, de los cuales 17.760 son del sector público, de cada 10 estudiantes solo pasan a la universidad tres, quedan siete en el limbo. El 36% de las mujeres son madres cabeza de familia, que es algo muy grave. Tenemos a más 160.000 ninis, ni trabajan ni estudian, que son jóvenes entre los 18 y 29 años que están en ese lío. El desempleo ha subido dos puntos por encima del nacional, estamos en 12,8. Hay una deserción de los jóvenes que entran a estudiar a la universidad, ITM y Pascual Bravo, de más del 30%. Siento que hay una desigualdad grande en esta ciudad y que lo único que puede solucionar esto es mucha inversión social, educación, empleo y acompañamiento.

¿Cuál es su propuesta para los jóvenes de la ciudad?

Tenemos que tener una responsabilidad con estos jóvenes que se gradúan en el grado 11 para que puedan continuar con sus estudios superiores. Planteamos que los muchachos que se gradúen puedan continuar en su ciclo propedéutico, con las medias técnicas y tecnológicas. Que lo pueden hacer en su propio barrio, colegio e infraestructura, pero en jornadas continuas, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. o de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. De esa manera evitamos que pierdan su rumbo, la esperanza y la posibilidad de seguir avanzando en su conocimiento y formación. Vamos a tener que utilizar la cuarta revolución y trabajar el tema de la conectividad, infraestructura, computadores y sacar a Ruta N, que no se mueve de su circulito, a los Cedezos, universidades, acciones comunales, llevarlos a los colegios, porque sabemos que la cuarta revolución bien trabajada nos va generar mucho empleo.

Justamente usted propone la creación de la Secretaría de familia, ¿cómo funcionará?

Vamos a trabajar un tema de la salud en casa. Compraremos 100 unidades móviles, para que operen con dos médicos, dos enfermeras y un psicólogo. Así vamos a atender alrededor de 64.000 personas al mes, 800.000 aproximadamente al año. Al entrar al hogar, no solamente vamos a medir el tema de urgencias, sino también si hay un problema de alcohol, drogadicción y violencia intrafamiliar. Tenemos un trabajo muy grande con los colegios, en donde vamos a entrar con una asignatura que se llama prevención del delito, no vamos a permitir que en los colegios se siga consumiendo droga. Se dice que el 20% de los jóvenes en los colegios consumen droga y que el primer consumo lo hacen ahí. No es sacar al joven por estar consumiendo, es atenderlo en el colegio y en la casa. Pero también le vamos a decir a papá y a mamá de cómo lo pueden ayudar. Se dice que el 77% de los hogares en Medellín tienen problemas de violencia intrafamiliar, eso tenemos que atacarlo.

Otro problema que tiene la ciudad es el tema del habitante de calle, recientemente rescataron a 15 menores de edad, ¿cuál es su propuesta sobre este tema?

Este es un tema muy grave. Siento que ninguna administración en los cuatro periodos en los que he estado como concejal ha podido encontrar la solución o parte de la solución. Uno llega y busca datos y la administración dice que son 3000, pero la Personería dice que son 4200 y la Policía que son 6000. Entonces, no sabemos cuántos son. Todos los días aparecen muchos más. El habitante de calle lo tenemos, por lo general, en el centro, pero hay en toda la ciudad. Vamos a aplicarle una reingeniería al centro, para que todas las secretarías trabajen los problemas articuladas y concatenado con el tema de la seguridad muy fuerte. En el centro hay 474 cámaras, vamos a pasar a 1000 cámaras, pero le vamos a pedir a la empresa privada que nos ayude con 500. El habitante de calle no se preocupa por la comida, sino por la dosis personal diaria, en lo que se gasta entre $10.000 y $15.000. Ellos se los consiguen con el tema del reciclaje y lo demás es cuento.

El microtráfico es la raíz del problema…

Claro, tenemos que atacar fuertemente las plazas de vicio, que tenemos identificadas y con las que no se ha hecho nada. Hoy la renta del microtráfico en el centro de la ciudad es de $20.000 millones al mes. Se venden alrededor de 8000 kilos de marihuana, pero ¿por dónde entra la droga?, porque nosotros no tenemos en dónde ni cómo producir esa cantidad. Este un tema de seguridad que no es solo del alcalde. Tengo planteada la Política pública de la Seguridad en el Área Metropolitana, en donde esté el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, el Gobierno Municipal y el Área Metropolitana con todos sus alcaldes. Hay que poner un candado a través de un arco en el Alto de Minas y en Barbosa.

¿Cómo planea utilizar la fuerza pública para mejorar la seguridad y lograr ese objetivo?

Nosotros tenemos que colocar unas bases militares en los barrios altos, complementado con la Policía Nacional. Hoy los territorios altos están en manos de los ilegales. Con ese poder territorial el bandido define si en el barrio se come arepa amarilla o blanca, huevo amarillo o blanco. Tenemos que entrar duro a recuperar el territorio. Ellos se están matando por tener ese poder territorial, que es lo que aumenta los homicidios. Vamos a utilizar drones, cámaras, grupos de inteligencia en delitos de microtráfico y de extorsión. Tenemos que recuperar la confianza y las bases militares que tuvimos en muchos barrios de esta ciudad la generaban. Además,no es factible que 500 bandidos estén manejando y manipulando 1.200.000 personas que estamos pasando por el centro de Medellín todos los días.

Se refiere a las Convivir del centro…

Es que ellos son los que manejan el centro, las Convivir. Reciben $4000 millones por extorsiones, que no solamente son a comerciantes, sino que también le exigen un pago a las mujeres que se gana el día vendiendo su cuerpo, a los travestis, a los que venden empanadas, mangos; eso depende del negocio, y esos cobros están entre los $5000 y los $100.000. Eso hay que atajarlo y tenemos que recuperar el centro de Medellín, porque hoy está en manos de ilegales.

¿Cómo es su plan para recuperarlo?

Tenemos que organizarlo y vamos a recuperar al parque San Antonio, que se volvió un sanitario, para hacer un centro de artesanos, que sería una belleza. Hacer un corredor cultural y decirle al habitante de calle que ahí no va a tener droga y que vea para a dónde se va, porque nosotros no podemos obligarlos, pero a los que quieran los podemos incluir en los programas disponibles. También vamos a exigirles a las familias a que ayuden, porque muchas veces se desentienden, pero deben saber que sus familiares habitantes de calle sí son su problema.

Por otro lado, usted propone la creación de Medellín como distrito especial, textil e industrial de Colombia, ¿de qué se trata?

Son dos cosas. Uno de los grandes factores que produce empleo en Medellín es el turismo, con un 30%. Tenemos como ejemplo papable las escaleras de la Comuna 13, allá van 40.000 turistas al mes y se generan 300 empleos. Por cada siete turistas que lleguen se genera un empleo. Hoy están llegando 878.000 turistas aproximadamente, nosotros tenemos que buscar la forma para que lleguen 2 millones y podemos decir que avanzaremos en un 60% del empleo. Tenemos una propuesta de bilingüismo en toda la ciudad, porque el turismo tiene que ser cada vez más fuerte. Por otro lado, hace 10 años el 60% del empleo lo generaba el sector textil, hoy hemos perdido 400.000 empleos y se han cerrado 17.000 empresas. Tenemos que generar el distrito especial textil e industrial para acompañar al textilero, para ayudarlo a generar negocios internacionales.

En términos de movilidad, ¿qué propone?

Esto tiene que ser de hechos muy rápidos. La ciudad tiene 700.000 vehículos rodando y 900.000 motos. Me pueden decir que haga más vías, pero esa no es la solución. No nos podemos decir mentiras y aquí hay mucho candidato mentiroso. El tema de movilidad tiene que estar en cada ser humano, porque también es el tema ambiental de la ciudad. Si hay más carros, hay más contaminación. Propongo carril exclusivo para transporte público, taxis y buses. Que cada persona le aporte a la movilidad dejando un día a la semana el carro en la casa voluntariamente y no como imposición. Esto es de ayudarnos entre todos. Además, se pueden utilizar contraflujos para mejorar la movilidad en horas pico e instalar semáforos inteligentes. A la movilidad hay que ponerle sentido común y responsabilidad de cada ser humano.

Esta semana se recibió una buena noticia para EPM y el proyecto Hidroituango por la aseguradora, ¿cómo piensa direccionar la empresa y cuéntenos si ya ha pensado en un gerente?

Esa noticia me tiene feliz, siempre la he apoyado a EPM, porque es lo más grande y sagrado que tenemos nosotros como empresa. Lo he dicho varias veces y es que muerto antes que privatizarla. EPM hay que crecerla y blindarla, porque es la joya de la corona. Si no tenemos a EPM el tema social de la ciudad no existiría. La ciudad recibe más de $4 billones en el cuatrienio. La empresa la debe manejar una persona que tenga el perfil de negocios y maneje los números. A mí siempre me ha gustado Orlando Uribe, que es el mejor secretario de Hacienda que ha tenido Medellín.

¿Toros en Medellín?

Nunca he asistido a una corrida de toros ni asistiré. En mi alcaldía no permitiré una sola corrida de todos, así los taurinos se pongan bravos.

¿Por qué deben votar por usted?

Porque he trabajado 18 años como profesor y 16 años que le he entregado a la ciudad en el Concejo. Tengo más de 60 proyectos de acuerdo, 300 debates, más de 1000 comisiones accidentales, soy el papá de las comisiones. Me llaman el concejal sensible y social porque conozco la ciudad y las necesidades de las personas. Yo no voy a inventar. Jesús Aníbal tiene la capacidad como concejal y, con la ayuda de Dios, como alcalde de ponerle sentido común a las cosas, porque la ciudad se maneja es con sentido común y para la gente.

_______________________________________________________________

La frase

"Me llaman el concejal sensible y social porque conozco la ciudad y las necesidades de las personas. Yo no voy a inventar", Jesús Aníbal Echeverri, candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido de la U.

_______________________________________________________________

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR

Estos son los candidatos que estarán en la contienda para llegar a La Alpujarra Con las inscripciones definitivas en la Registraduría de los candidatos que buscan reemplazar a Federico Gutiérrez, se aclaró el panorama de quienes son los que se enfrentarán en las próximas elecciones.

“Medellín tiene que volverse una ciudad 24 horas”: Alfredo Ramos Alfredo Ramos es el candidato del Centro Democrático, es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT y Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en mercadeo y en Derecho Constitucional.

“Medellín tiene que convertirse en el Valle del software”: Daniel Quintero PUBLIMETRO habló con el candidato a la Alcaldía de Medellín Daniel Quintero del movimiento Independientes. Ingeniero eléctrico de la Universidad de Antioquia, MBA de la Universidad de Boston, especialista de Finanzas de la Universidad de los Andes. Fue gerente de Innpulsa y Viceministro de Economía Digital.

“Medellín va muy bien porque aquí las cosas continúan”: Santiago Gómez Barrera PUBLIMETRO habló para esta entrega con el candidato a la Alcaldía de Medellín Santiago Gómez Barrera, del movimiento Seguimos contando con vos. Es Administrador de Empresas de la Universidad de la Salle, especialista en Negocios Internacionales de la Universidad Eafit y magister en Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana.

“Mi plan es el desarme de Medellín “: Juan Carlos Vélez Uribe PUBLIMETRO habló con Juan Carlos Vélez Uribe, del movimiento Medellín avanza, el único candidato a la Alcaldía de Medellín que repite su aspiración.

"Medellín se tiene que pensar como una superciudad": Beatriz Rave PUBLIMETRO habló con Beatriz Rave, candidata por el partido Alianza Verde y del movimiento Compromiso ciudadano, que lucha por ser la primera alcaldesa de Medellín.