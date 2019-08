“Medellín tiene que convertirse en el Valle del software”: Daniel Quintero

¿Quién es Daniel Quintero?

Tengo 39 años, soy padre de Maia, la niña más hermosa del mundo, con respeto de todas las niñas más hermosas del mundo, y con una bendición en camino, nuestra hija que llegará en diciembre. Estoy casado con Diana, a quien conocí en el barrio Tricentenario.

Me hice a pulso, crecí es una familia trabajadora, fui vendedor ambulante, mesero, mensajero y profesor para poder terminar la universidad. Me gradué de la Universidad de Antioquia de Ingeniería Electrónica, soy MBA de la Universidad de Boston, E.U. y especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes. Fui Gerente de Innpulsa y Viceministro de Economía Digital.

¿Por qué quiere ser Alcalde de Medellín?

Estoy aquí porque un día no tuve con qué pagar la universidad, cosa que le pasa a miles de jóvenes en el país a quienes se les niega el futuro. Me prometí desde ese día trabajar todos los días de mi vida para que a la gente no se le niegue el futuro. Estoy aquí porque creo en Medellín, creo en su futuro, sé del talento y de las capacidades de la gente, porque sé que con educación, tecnología y seguridad podemos poner a Medellín donde siempre ha debido estar.

¿Cómo fueron sus inicios en la política?

Con una alcancía recogiendo monedas para financiar la campaña como independiente, aspirando por el Partido Conservador, porque no había partidos alternativos independientes. Nos fue bien, pero no logramos el objetivo.

Después de 10 años creé el movimiento del Tomate, con el que traté de llegar a las elecciones, pero la Registraduría dijo que no cumplimos con los requisitos. Pero encontramos una opción para presentar nuestras ideas a través del Partido Liberal. En ese momento nos robaron la elección y después el Consejo de Estado diría que en esa elección hubo fraude, para ese entonces ya era viceministro y ya le estaba sirviendo al país.

¿Cuál es el principio de su vida que está plasmado en su programa de Gobierno?

Para mí la vida es sagrada, por eso es el primer principio en nuestro movimiento Independientes y lo es porque no hay dinero posible que pueda pagar una vida, ni el dolor de una madre que pierde un hijo. Por eso he trabajado muy duro para que se logre un acuerdo de paz.

¿Eso motivó la decisión que tomó en la segunda vuelta presidencial, en la que apoyó a Petro y por lo que es cuestionado en redes sociales?

Muchos medellinenses que no votamos ni por Petro ni por Duque, nos encontramos ante una situación muy compleja en la segunda vuelta y era que teníamos que votar o por el uno o por el otro. Yo tomé la decisión porque a mí no me gusta esa idea de tener un jefe político, porque nunca lo he tenido, y voté por la paz.

¿Cómo cree que se pueden disminuir los homicidios, que han aumentado en los últimos años?

Hay que mantener la presión sobre los grupos criminales, pero eso no es suficiente. Hay que reconocer que el origen del problema es la educación, de a quiénes se les negó la oportunidad de educarse. Por eso se requiere de una atención integral. Además, por mi experiencia, hablo del uso de la tecnología para blindar territorios, para controlarlos con la integración de las cámaras de seguridad públicas y privadas, con esquemas de reacción inmediata, Big Data e inteligencia artificial. Sé cómo resolver problemas con el uso de la tecnología y en la seguridad se puede aplicar.

¿Cómo piensa que puede combatir el microtráfico?

Hay que reconocer que es un problema de salud pública, por eso nuestro modelo de salud mental, para devolverle los hijos a las madres. Ellas no quieren que se los manden a la cárcel, lo que quieren es que dejen de consumir y en eso me voy a empeñar

¿Qué propone para mejorar la economía de la ciudad?

Hoy Medellín tiene una situación económica complicada. Tenemos el desempleo que alcanza máximos en la última década (13,5%), empresas que se están yendo y Barranquilla nos acaba de superar en inversión pública per cápita a pesar que no tiene a EPM. Mientras allá invitaban a las empresas a moverse a la ciudad, nosotros aquí de alguna forma no dejábamos que empresas llegaran. Voy a hacer que muchas empresas lleguen a Medellín, pero para eso necesitamos talento preparado en temas pertinentes para la Cuarta Revolución Industrial, para lo que está pasando hoy en el mundo.

En educación propone el Plan amigos entre colegios públicos y privados, ¿De qué se trata?

Si se resuelve el tema de educación, se resuelve todo al tiempo. Haremos una gran transformación curricular que va a convertir a Medellín en el Valle del software, que arranca desde el colegio y que va, incluso, a las universidades públicas y privadas.

El programa de apadrinamiento busca que los que tienen capacidades y calidades en el sector privado hagan transferencia de conocimiento a colegios públicos, que tienen menores niveles de rendimiento, para que nos jalonemos entre todos, pero para crear ejercicios de inclusión y no de segregación. Que los que tienen más recursos económicos conozcan la realidad de los que no y que los que no tienen, vean otras realidades y otras oportunidades. Muchos jóvenes no tienen una visión de futuro porque nunca han visto nada más allá de las tres cuadras de su casa.

¿En qué consiste su propuesta por un modelo la salud mental?

Somos los únicos que proponemos un modelo de atención integral para las personas con problemas de salud mental, drogadicción y alcoholismo. Planteamos la construcción del hospital de Salud Metal. Me sueño devolviéndoles padres, hermanos, hijos, tíos a sus familias como personas productivas y que contribuyan a la sociedad. Quien ha tenido un familiar en estas circunstancias, sabe lo complejo que es para las familias.

Uno de los proyectos que están sobre la mesa es la construcción del Tranvía de la 80, en su plan hay una propuesta distinta, ¿En qué consiste?

Hay que construir sobre lo construido, pero no es Tranvía de la 80 sino que es Metro ligero de la 80, que no termina en la Aguacatala sino que va hasta Itagüí a buscar San Antonio de Prado y al norte no buscamos que termine en Caribe, sino que siga para impactar a Manrique, Aranjuez, El Popular y llegar a Bello. Eso permite crear una nueva línea de movilidad de norte a sur en la ciudad.

También propone un Metro subterráneo en sectores como El Poblado, ¿Eso cómo sería?

Vamos a dejar diseñado con prefactibilidad y factibilidad el primer Metro subterráneo del país, que arranca en Bello, por el otro costado, y recoge la gente de Castilla, del 12 de Octubre, Robledo, del Centro y pasa por la Avenida de El Poblado, para buscar a Envigado y Sabaneta.

No será subterráneo en todas las etapas, lo será en donde exista un alto valor del suelo como en El Poblado y la ventaja del subterráneo es que cuando se empieza a construir, nadie se da cuenta. En las otras zonas de menor valor de la tierra puede ser elevado o tipo tranvía.

Hidroituango, fue el tema por el que logró mayor visibilidad en la ciudad, ¿De llegar a la Alcaldía qué va a pasar con el proyecto?

Vamos a sacar a Hidroituango adelante. Yo amo a EPM. Mi primer trabajo fue en EPM. Nadie puede sentir más orgullo que alguien que llega a su barrio con el carné de EPM en su pecho. Por eso a mí me duele y más que por las decisiones políticas hayamos perdido en Hidroituango $3,9 billones y quizás más, en Une $1 billón, en Antofagasta $1 billón, en Los Cururos $1 billón, en Bonyic $1 billón. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que sigan acabando con nuestras empresas públicas y que los errores los paguen los ciudadanos en los servicios públicos?

¿Cuál es su propuesta para el tema de la contaminación del aire?

Vamos a acabar con los buses chimenea, ampliando y mejorando el uso de biocombustibles. Seguiremos con la reorganización del transporte público y el impacto importante que se logrará con las líneas que vamos a construir. También vamos a evaluar la posibilidad de cambiar el pico y placa de la ciudad, que sea todo el día, pero cada 15 días. Pero lo más importante es que los camiones usen biocombustibles para lograr reducciones en los contaminantes, porque son los que más contaminan.

¿Cómo pretende manejar el Área Metropolitana?

Voy a tener una oportunidad gigante y es construir con el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, Pemot; que nos permite visionar a toda el área al 2050. Ahí vamos a dejar consignados el Metro subterráneo y el Metro ligero de la 80, dos obras que logran impactar a los demás municipios. Además, trabajaremos los temas de seguridad y en mantener una comunicación fluida para resolverlos.

¿Habrá corridas de toros?

En Medellín no habrá toros, eso es una decisión en la que soy implacable. En mi alcaldía no van a volver los toros, porque eso me parece que es volver al pasado.

¿Por qué deben votar por usted?

Porque conozco las barreras que le impiden a la gente salir adelante, porque nací y crecí en el barrio Tricentenario. Porque hemos liderado los procesos más innovadores que se han realizado en el país, Innpulsa, Emprendimiento e innovación y creé el Viceministerio de la economía digital. Tengo una expertise de hacia a dónde va el mundo y cómo se está creando empleo. Esa combinación de saber y entender los problemas de la gente y de entender los retos mundiales y cómo sacarles beneficio, es lo que exactamente necesita la ciudad en este momento. Medellín necesita un liderazgo que no le tenga miedo a los grandes retos y que cuide los recursos públicos, eso se puede lograr con la independencia que nos permite tomar las decisiones correctas sin que nadie nos esté diciendo al oído qué es lo que hay que hacer.

