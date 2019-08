“Medellín tiene que volverse una ciudad 24 horas”: Alfredo Ramos

PUBLIMETRO habló con Ramos sobre los temas que más preocupan a la ciudad: seguridad, microtráfico, calidad del aire, homicidios y además, sobre los pilares de su propuesta política.

De llegar a La Alpujarra, ¿Cuáles serían esos primeros cambios que haría en la institución?

Queremos un gobierno que sea cercano a los ciudadanos; es decir, en las calles. Aquí no va a ser un gobierno burocrático ni de oficina. Estará volcado a la comunidad, desde el Alcalde dando ejemplo y con los funcionarios en las calles. Será austero, no será de contratistas, ni de duplicación de funciones, ni de pagar cotas ni favores políticos. Así que será un gobierno cercano, austero, eficiente y con mucho trabajo en las calles.

Ese será el cambio administrativo, ¿Cómo será el cambio que propone para la ciudad?

Queremos una Medellín cívica, donde respetemos la ley, tengamos más empatía y más solidaridad con nuestros vecinos. Que sea una Medellín muy conectada con Antioquia, porque el futuro de Medellín depende del futuro de Antioquia. Tenemos que invertir en el futuro de los municipios del departamento, en su educación, emprendimiento, sistema de salud; porque si no, todo termina repercutiendo en la ciudad por la falta de oportunidades en las regiones.

¿De qué se trata esa propuesta de convertir a Medellín en una ciudad 24 horas?

Queremos una Medellín que sea activa y vibrante, por eso queremos que sea 24 horas. Comenzaremos desde el gobierno con 24 horas de transporte, de los edificios públicos y del servicio de salud, que en muchos sectores solo atiende hasta las 4:00 p.m. Haremos una gran convocatoria para que el sector privado nos ayude. Cuando se cambian hábitos en el sector privado, se abren restaurantes y comercio mucho más tiempo y desde el gobierno empezamos a convocar más actividades culturales y deportivas, ahí hay una estrategia completa para que Medellín sea una ciudad que esté conectada con el mundo. El mundo no descansa, mientras algunos dormimos acá, el mundo sigue moviéndose.

Ese plan tiene otro objetivo también…

Estamos convencidos que esta es una fórmula directa para luchar contra la criminalidad. Cuando los ciudadanos salen tranquilos a las calles y les creamos esas condiciones mínimas de seguridad, de iluminación, de tecnología, de actividades culturales, podemos combatir una criminalidad que cree que en Medellín nos dejamos atemorizar.

¿Cómo piensa manejar el Área Metropolitana?

Tenemos claridad sobre los principales problemas que son comunes: la seguridad, los combos no tienen restricción para la extorsión y el microtráfico; la movilidad, las vías que no se hagan en un municipio y la falta de oferta de transporte público repercuten en el del lado, las personas ahora viven en un municipio y trabajan en otro; y los temas ambientales, la contaminación en dos épocas del año que va desde Barbosa hasta Caldas y todos tenemos las mismas dificultades.

El Alcalde de Medellín es el presidente de la Junta Directiva del Área Metropolitana y hay que llamar a los demás alcaldes para que tomemos decisiones concertadas muy concretas, comportamentales, de avances tecnológicos, de autoridad y control.

De la estrategia de seguridad actual, que ha sido muy criticada, ¿Qué mantendría y qué cambiaría?

Estoy convencido que el alcalde de Medellín (Federico Gutiérrez) ha puesto su mejor empeño para combatir la criminalidad. Creo que hay gran liderazgo y una apropiación y no delegación, lo que es muy importante, eso hay que mantenerlo. Haría un enfoque integral, entre autoridad, que significa cambios en la actividad policial, en la operatividad, más tecnología y más inteligencia para ir por los recursos de los criminales; e inversión social con innovación. Debe haber presencia del gobierno y de todos los servidores casa por casa, porque Medellín debe ser tratada como si fueran muchas pequeñas ciudades dentro de una gran ciudad.

El microtráfico es uno de los principales problemas de la ciudad, ¿Cómo lo piensa atacar?

Es un tema bastante complejo, porque es la fórmula más clara con el que los combos se financian. Se debe trabajar con prevención, evitar que los niños y jóvenes terminen en las garras del consumo de drogas. Aquí la cultura y el deporte son soluciones muy concretas para evitarlo.

Hay que ir por las ollas de vicio, eso no puede ser negociable. Las autoridades saben dónde están y el alcalde tiene que tener absoluta determinación en ese sentido. Hay que rechazar socialmente a los que están consumiendo drogas y enseñarles que los parques son para la integración familiar y no espacios para el vicio.

En comparación con el 2015 los homicidios han aumentado progresivamente en los últimos años, ¿Cómo podría lograr una disminución?

Tenemos que tener una acción decidida contra las bandas criminales. La gran mayoría de personas que terminan muertas tienen antecedentes criminales. Es muy triste, porque nos tiene que doler la vida de todos los ciudadanos. Si una persona no recibió oportunidades y por eso decidió pertenecer a un combo, tenemos que reflexionar como sociedad. Nunca es justificación del crimen, pero hay que entender las raíces, que en muchos casos es por falta de referentes positivos en la vida.

En el corto plazo la justicia nos tiene que ayudar mucho, porque la reincidencia debe ser drásticamente castigada. Que no sienta la Policía que hace un gran esfuerzo por capturar criminales y que los jueces los van soltando.

Dos veces al año se presentan episodios de mayor contaminación del aire, ¿Cuál es su propuesta para enfrentarlo?

Estamos obligados a mejorar la calidad del aire en todos los momentos del año. Se debe avanzar en la oferta de transporte público integrado y limpio, con gran cobertura. Mejores andenes y ciclorrutas, para que las personas caminen más y usen la bicicleta. Además, lograr que las personas trabajen y estudien más cerquita de donde viven. La autoridad y el control deben ser permanentes para identificar los vehículos que están contaminando. Se debe avanzar más en los cambios de combustibles, necesitamos más biodiésel, más contenido de etanol dentro de la composición. También, se necesitan más vehículos eléctricos y la Alcaldía de Medellín tiene que ser ejemplo con sus propios vehículos y con los que se movilizan los contratistas.

¿Cuántos kilómetros de ciclorrutas propone crear en la ciudad?

La oferta de ciclorrutas debe estar asociada a las estaciones de transporte público, en corredores amplios y que sean a nivel de piso en avenidas que lo permitan. Estimo que en una primera etapa, en esas condiciones, se pueden construir entre 30 – 40 kilómetros adicionales.

¿Continuará con el proyecto del Tranvía de la 80 o lo planea cambiar?

Es una gran alternativa y sin duda generará un gran desarrollo en el occidente la ciudad, esperamos lo dejen financiado. Pero se debe avanzar en el plan de expansión del Metro y hay que incluir dos metrocables con alto contenido social: en la Cruz y Enciso llanaditas, que son dos sectores altamente marginados.

Además, si queremos que las personas de El Poblado se bajen de sus vehículos hay que ofrecerles una buena oferta de transporte público masivo, con uno elevado desde El Tesoro y que pase por la Loma de los Parra y otro que pase por debajo el aeropuerto Olaya Herrera y que llegue hasta las entrañas de Belén.

¿Qué piensa hacer con EPM y todo lo que ocurre alrededor del proyecto Hidroituango?

El proyecto de Hidroituango y el futuro de EPM van íntimamente ligados. El proyecto hay que llevarlo a feliz término, no se puede pensar en rentabilidad política a cuenta del desprestigio de EPM. Hay una discusión con la gobernación y se puede plantear que reciba una compensación, si es posible, que a cambio de las acciones que tiene en la sociedad Hidroituango, se recompense con acciones en otros proyectos de EPM y que pueda recibir recursos frescos inmediatamente.

Asimismo, hay que hacer una revisión constante de todas las inversiones que tiene EPM, porque esta plata no es del gerente de turno, sino de todos los ciudadanos.

Su plan de Gobierno tiene tres pilares, ¿En qué consisten?

Confianza: tenemos que recuperar la confianza en el gobierno con un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos, rindiéndole cuentas a los ciudadanos constantemente de las cosas buenas y de las que estamos fallando; es decirles la verdad y siendo un gobierno cercano a las comunidades.

Progreso: tenemos que transformar la ciudad y que todas las comunidades se beneficien del progreso económico. Tenemos que generar las empresas y los empleos del futuro. Medellín tiene que ser una ciudad de empresarios y se debe formar el capital humano, hay 20.000 jóvenes con los que se puede crear una gran revolución económica y social, si se capacitan en programación de software y aprenden inglés.

Felicidad: queremos que las familias disfruten de las cosas sencillas y ricas de esta ciudad. Que hayan más parques cercanos a las viviendas y generar nuevas centralidades verdes, con espacios para mascotas y niños.

¿Cuál es el consejo que le ha dado el senador Álvaro Uribe durante esta campaña?

El presidente Uribe es muy respetuoso con las campañas, dice que trabaje mucho, conéctese con la ciudadanía y camine los barrios. No necesitamos que nos lo digan, porque es lo que hacemos todos los días (risas). Pero ese es el mejor consejo y él lo hace con el ejemplo.

¿Toros, sí o no?

Medellín no quiere toros y hay que respetar esa decisión ciudadana. Yo soy un demócrata en ese sentido.

¿Cree que la situación de su padre, Luis Alfredo Ramos, le puede afectar en la campaña?

He sentido mucho el cariño de la ciudadanía por Luis Alfredo Ramos. Sé de su inocencia y que ha hecho política toda su vida de cara a los ciudadanos. A mí no me preocupa realmente. Si hay algunos sectores políticos que creen que la justicia es para hacer política y que así van a llegar, Medellín hace rato está vacunada contra ese influjo de la justicia en la política.

