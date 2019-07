El oscuro panorama de los derechos humanos en Medellín

Este viernes el país se manifestará en las calles por la defensa de los líderes sociales, en una movilización denominada “Marcha por la vida”, la cual fue convocada luego del homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado en Tierralta, Córdoba.

Esa vulnerabilidad de quienes dedican su vida para defender los derechos de su comunidad ha generado que múltiples sectores de la sociedad se vinculen y rechacen los asesinatos, que han aumentado en los últimos años.

En Medellín la situación de los líderes sociales de las comunas más afectadas por la presencia de las bandas criminales, que mantienen constantes enfrentamientos por control territorial, también es preocupante.

En la Comuna 13

James Zuluaga, director del comité nacional de derechos humanos y líder social de la Comuna 13, considera que durante los últimos tres años en el territorio se le han vulnerado múltiples derechos a los habitantes.

“En estos últimos tres años el tema de los derechos humanos ha desmejorado notablemente. Esta administración prácticamente abandonó los derechos humanos y se presentaron muchas vulneraciones en la Comuna 13, donde aumentaron los desplazamientos, los homicidios, las amenazas y los falsos positivos”, le dijo Zuluaga a PUBLIMETRO.

Zuluaga fue enfático al decir que “se ha vivido un desinterés completo del estado y en materia de derechos humanos creo que se rajaron, porque las organizaciones de derechos humanos prácticamente desaparecieron por esta administración”.

Ante las constantes quejas que como líder le hizo a la administración local, Zuluaga dice que no ha recibido ninguna respuesta. “Esta es una administración sorda, que no llegó a gobernar sino a imponerse y a comportarse como si esto fuera una dictadura”.

Dentro del territorio otra de las vulneraciones a los derechos humanos que más se presenta tiene que ver con el desplazamiento interurbano. Según las cifras que maneja Zuluaga entre el 2018 y lo corrido del 2019 más de 700 familias han sido desplazadas en la Comuna 13.

“Es una cifra bastante alta para una ciudad que se proyecta como la más innovadora, como la que tiene más logros en el país, pero que es la que tiene la cifra más alta en desplazamiento. El tema de los homicidios también fue muy complejo por los enfrentamientos entre los grupos armados, pero también por la policía. Aquí tenemos desplazados por los grupos armados, pero también por algunos miembros de la fuerza pública”, agregó.

En los últimos tres años han muerto 170 personas en la Comuna 13. En el 2017 se registraron 48 homicidios, en el 2018 aumentó a 91 y hasta el 25 de julio del 2019 se han reportado 31 muertes violentas en ese territorio.

El líder social en varias oportunidades ha denunciado que existen uniformados que “juegan en los dos bandos” en el territorio y dice que aunque los han individualizado como lo exige la ley, “no se ha generado ningún tipo de captura, a pesar que se han presentado las pruebas y los testigos necesarios. Lo que están haciendo es protegiendo a estos individuos que lo que hacen es delinquir con el uniforme de la institución”.

En Altavista y Belén, Comuna 16

Julio César Rengifo, defensor de los derechos humanos de Redepaz Antioquia y líder social del corregimiento de Altavista y Belén, Comuna 16; comentó que la situación de violencia y de conflicto urbano ha estado complicado durante los últimos años.

“Esa situación ha permitido una gran cantidad de violaciones de derechos humanos contra las comunidades, desde los niños, jóvenes y hasta los adultos mayores; así como a los líderes sociales, comunales y defensores de los derechos humanos”, indicó Rengifo a PUBLIMETRO.

Rengifo dijo que aunque la Alcaldía de Medellín a través de sus diferentes dependencias ha intentado intervenir, “no se refleja un alto porcentaje de atención necesaria a estas comunidades vulnerables, que han sido muy afectadas por esta violencia”.

El líder social también hizo referencia al aumento de los homicidios y al desplazamiento forzado a las familias que son obligadas a abandonar el territorio por las bandas criminales. “También se ha incrementado el microtráfico, las plazas de vicio, que ahora están cerca a las instituciones educativas; así como la extorsión y las vacunas, lo que permite el aumento de los ingresos de los criminales y que se confronten por el control territorial”, reveló.

Rengifo destaca las capturas de cabecillas de las bandas criminales por parte de las autoridades, que han sido 146 desde el 2016 según la Secretaría de Seguridad de Medellín. Sin embargo, “sabemos que se siguen reflejando las disputas por el control territorial en cada uno de los barrios y en las comunas de Medellín”.

Para el líder social es importante que la intervención en el territorio se ejecute de manera integral y permanente, para que se pueda trabajar en la niñez y que al cabo de cuatro o cinco años se tengan resultados positivos en la ciudad y así poder acabar con el crimen generacional, que se observa en bandas como Los Chivos y Los pájaros, conformadas por más de cuatro generaciones familiares.

“La inversión en los territorios tiene que ser real, constante y permanente; que si se hace desde la administración, a mediano plazo podremos ver resultados y podremos quitarles el chip de violencia y de otros absurdos que tienen en la infancia”, explicó.

En los últimos tres años han sido asesinadas 115 personas en Belén, Comuna 16; y 92 en el corregimiento de Altavista.

Las amenazas

Zuluaga ha recibido constantes amenazas de muerte y por esa razón cuenta con protección. Sin embargo, denuncia que en los últimos días lo han estado siguiendo y le han hecho registro fotográficos.

“Además, he sido presionado para que entregue dinero a través de la extorsión por un proyecto en el que estamos trabajando. Lo he puesto en conocimiento a las autoridades, pero aún no pasa nada”, reveló el líder social.

Rengifo también manifestó que ha recibido amenazas "por parte de las estructuras criminales que operan en Altavista y nos obliga a tener mucho cuidado. La UNP está desmontando todos los esquemas y no sabemos el por qué”.

De acuerdo con la Personería de Medellín durante el 2019 12 líderes sociales, que trabajan por sus comunidades en la ciudad, han reportado estar amenazados. El año anterior la cifra llegó a 99 casos.

Lo que dice la administración

Carlos Alberto Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, explicó que respecto al desplazamiento interurbano se han adelantado trabajos de prevención en los territorios para evitarlos y acompañar a los ciudadanos con la oferta institucional.

“Cuando se presentan hechos de desplazamientos se brinda toda la atención de ayuda humanitaria y de albergues. En los lugares priorizados en la ciudad tratamos de darles todas las garantías de seguridad para que no se presenten los desplazamientos y para esto trabajamos con la Policía, el Ejército y las demás entidades de la Alcaldía de Medellín”, explicó Arcila a PUBLIMETRO.

Los lugares priorizados que tiene la Alcaldía de Medellín actualmente para evitar el desplazamiento interurbano son: la Comuna 13, Altavista y la Comuna 7.

Con relación a los líderes sociales, Arcila dijo que reconocía su importante labor para garantizar la democracia. “Por eso hemos creado un protocolo para defensores y líderes, que consiste en todas las medidas de protección y en el reconocimiento público de su labor en todos los territorios. En Medellín este año no hemos sufrido asesinatos de líderes sociales, pero eso no significa que no estemos atentos”.

Las cifras

3909 personas han sido desplazadas entre marzo del 2018 y febrero de 2019.

170 personas han sido asesinadas en la Comuna 13 desde el 2017.

207 personas fueron asesinadas en Altavista y Belén, comuna 16 desde el 2017.

La frase

