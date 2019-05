En Medellín no hay vías pa’ tanta gente

Atrás quedaron los días en los que Medellín era una ciudad en la que se podía realizar un recorrido de sur a norte en pocos minutos. El crecimiento acelerado de la población, pero sobre todo, del parque automotor ha cambiado el panorama y ahora el tráfico hace parte del dolor de cabeza de los ciudadanos.

La movilidad se ha convertido en una piedra en el zapato para la calidad de vida y según el último estudio presentado por la firma Inrix, que analizó la congestión en 220 ciudades del mundo en el 2018, reveló que en Medellín un conductor pasó durante el año 138 horas metido en un taco.

Además, el mismo informe indicó que en hora pico en la ciudad la velocidad máxima es de 28,3 kilómetros; después de la hora pico aumenta a 36,16 kilómetros y en horas de flujo libre llega a 56,4 kilómetros por hora.

El crecimiento del parque automotor durante los últimos 10 años, según la Secretaría de Movilidad de Medellín, ha llegado al 136% y actualmente en el Valle de Aburrá circulan 1.464.506 vehículos.

Por ejemplo, Julián Santiago Urrego, taxista de Medellín que diariamente recorre la ciudad, considera que desde hace dos años la movilidad está peor. “Hay muchos carros, demasiadas motos y el tráfico es imposible. Ahora en la ciudad a toda hora uno se encuentra con un taco, solo baja un poco mientras las horas del pico y placa”, dijo.

Asimismo indicó que los sectores más complicados para transitar durante el día son el Centro, El Poblado, Envigado y Sabaneta. “A la hora que sea siempre hay congestión y es que ya es hora que amplíen el horario del pico y placa para los particulares, que sea todo el día como lo es para nosotros los taxistas”.

La problemática

Para el experto en Movilidad Vial, Fabio Nelson Giraldo, la principal problemática en Medellín es que los usuarios prefieren el uso del vehículo como medio principal de movilidad y que cada día siguen entrando más vehículos a la misma infraestructura.

“En particular Medellín no tiene para dónde crecer más en infraestructura, no hay cómo construir nuevas vías. Además, como ciudadanos nos estamos olvidando de las alternativas de movilidad como la bicicleta, el vehículo compartido y servicio público articulado”, dijo Giraldo.

El experto considera que la ciudad se encuentra en un proceso de desarrollo, pero aún faltan varios años para poder implementar vías que sean seguras para la ciudadanía, sostenibles y accesibles. Además, señaló que aún no se ha logrado que las personas analicen hacia dónde se mueven, cómo lo hacen y cómo pueden cambiar.

“Cuando identifico esas variables, puedo definir las opciones que tengo para moverme: usar el vehículo, ir a pie, en servicio público, en bicicleta o en el Metro. Pero el problema es que no se tiene la cultura de planear los viajes, se cree que solo pueden ser en vehículo, el cual ocupa espacio en la vía y contamina”, agregó el experto.

El servicio público

Aunque muchos ciudadanos quisieran dejar el vehículo en la casa, uno de los principales problemas que señalan es la falta de capacidad y eficiencia en el servicio público, por lo que prefieren seguir en el taco.

Giraldo considera que este no es un problema exclusivo de Medellín y se debe al crecimiento demográfico acelerado de las ciudades latinoamericanas. “Nosotros no tenemos un control de crecimiento demográfico real y aún no existen herramientas para determinarlo. Por eso el Metro, que tiene 30 años, ha tenido colapsos”.

El Metro de Medellín transporta diariamente cerca de 1.200.000 pasajeros, cuenta con dos líneas férreas, tres metrocables, una línea de tranvía y dos líneas de Metroplús. Sin embargo, se ha hecho insuficiente cuando se han presentado medidas restrictivas del uso del vehículo, particularmente en los periodos de contingencia atmosférica.

Daniel Suárez Montoya es miembro del movimiento Ciudadanos por el aire, utiliza la bicicleta como medio principal de transporte, es conocedor de la movilidad y considera que el servicio público no es eficiente.

“El servicio no es totalmente eficiente en zonas como El Poblado, lo que limita la movilidad y genera que las personas opten por comprar su vehículo particular, que se traduce en el incremento que estamos viendo y que se evidencia en la problemática ambiental”, dijo Suárez.

El activista se refirió al intento que se hace porque las personas usen medios alternativos como la bicicleta, pero fue enfático al decir que la infraestructura tampoco es suficiente. “Generar el impulso del uso de la bicicleta como alternativa, pero no tener la infraestructura impide que las personas se motiven a utilizarla. Hay temor a la seguridad por la interacción con otros vehículos y con relación al robo. Así, en este caso, hay poca coherencia en este sentido”.

Por ahora el problema continúa, las principales vías de la ciudad presentan alta congestión vehicular y seguramente la movilidad será uno de los temas más importantes que tendrá que enfrentar el próximo alcalde de la ciudad.

_______________________________________________________________

La frase

“En particular Medellín no tiene para dónde crecer más en infraestructura, no hay cómo construir nuevas vías", Fabio Nelson Giraldo, experto en Movilidad Vial.

_______________________________________________________________

Las cifras

25 es el puesto de Medellín entre las 220 ciudades más congestionadas del mundo, según el estudio de Inrix.

138 horas pasó un conductor en un taco durante el 2018, reveló Inrix.

1.464.506 vehículos circulan en el Valle de Aburrá.

136% ha sido el crecimiento del parque automotor en los últimos 10 años, según la Secretaría de Movilidad de Medellín.

1.200.000 usuarios recibe diariamente el sistema Metro de Medellín

_______________________________________________________________

P&R

Cortesía

Humberto Iglesias

Secretario de Movilidad de Medellín

¿Qué está pasando con la movilidad en Medellín?

Hay que hacer un comparativo de lo que ha pasado en los últimos 10 años con el parque automotor. En el año 2008 la ciudad tenía cerca de 600.000 vehículos y en el 2018 pasó a tener cerca de 1.500.000. Eso quiere decir que el incremento ha sido de 900.000 vehículos y la infraestructura vial por supuesto que no aumenta al mismo ritmo y solo creció el 5%. Al comparar estos dos valores, es evidente que por esta razón se presentan mayores congestiones y aumentan los tiempos de desplazamiento.

¿Cuál es la proyección del crecimiento del parque automotor?

Algunos estudios indican que al 2025, que es allí a la vuelta de la esquina, si mantenemos este mismo esquema de crecimiento, tendremos cerca de 2.000.000 de vehículos. Por lo que no podemos seguir en ese mismo esquema.

¿Es definitivo que la infraestructura es el principal problema al ser insuficiente?

La infraestructura vial nunca será suficiente para acompañar este crecimiento exponencial que tiene el parque automotor. Por eso nosotros trabajamos en diferentes alternativas para la movilidad.

¿Cuáles son las soluciones para el problema de movilidad en Medellín?

Consideramos que la principal solución que debemos tener en una ciudad como Medellín, es que debemos cambiar hábitos y comportamientos en la manera cómo nos movemos. Que tenemos que llegar a que una persona, independientemente del estrato socioeconómico, prefiera el transporte público por encima del transporte particular. Que el vehículo deje de ser un tema de estatus en la sociedad, sino que las personas más conscientes de la necesidad de utilizar primero el transporte público.

¿Qué se requiere para lograr que las personas prefieran el servicio de transporte público?

Necesitamos un transporte público moderno, seguro, ágil y eficiente. Desde la administración hemos trabajado en esto, desde el 2016 a la fecha han llegado 22 nuevos vagones, con lo que mejoramos la frecuencia del tiempo de desplazamiento, el confort del espacio. También inauguramos dos cables y está próximo a inaugurarse uno más. Estamos renovando la flota de buses de Medellín, vamos en un 40%, son buses modernos y amigables con el medioambiente. Compramos 64 buses 100% eléctricos que llegan a mejorar las frecuencias de Metroplús, así como el confort. Con respecto a los taxis, tenemos 19.300 rodando en la ciudad, contamos con una iniciativa con EPM y estamos entregando bonos para que los taxis más viejos de Medellín se renueven, se chatarricen y lleguen taxis 100% eléctricos con un bono de 18 millones de pesos; con esto se podrán renovar este año 200 de estos vehículos. A la fecha tenemos 105 solicitudes y esto nos dejará un transporte público encaminado a ser eficiente.

¿Cómo se prepara Medellín para el ingreso de las patinetas eléctricas como actor vial?

Nosotros consideramos que estas patinetas son un modo de transportarse a nivel mundial, se usan en las principales capitales del mundo. Lo que queremos es no cometer los mismos errores de otras ciudades, por eso vamos a sacar una normatividad que estamos trabajando con Espacio Público y con diferentes entidades para reglamentar su uso. También estamos invitando a mesas de trabajo a los operadores para generar una reglamentación para que esta sea una solución y no una problemática en el futuro.

_______________________________________________________________

