En redes sociales se dio a conocer el aterrador caso que tiene a Andrés Felipe Muñoz ante la justicia. Baterista de Tr3s de Corazón y líder de paz de barra de Nacional, implicado en brutal caso de violencia.

En Twitter se crearon los numerales #parcenotenemosmiedo y #parcejuntémonos, en los que se relata la situación.

Además, se convoca a no tener miedo y denunciar los casos de violencia contra las mujeres.

Según relata la Twittera Mulata, Andrés Felipe Muñoz deberá presentarse el día de hoy ante la justicia.

Se trata efectivamente de una audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento por el delito de aborto sin consentimiento, artículo 123 del Código Penal, contra Milena Uribe.

Muñoz habría obligado a Milena a consumir pastillas abortivas para no asumir la parternidad.

Según la denuncia en redes, Muñoz también habría amenazado a Milena si denunciaba o hacía público el hecho.

En el mensaje se indica que la audiencia se realizará en el centro administrativo La Alpujarra este martes a las 4:20 p.m.

Hoy Andrés Felipe Muñoz baterista de #TresDeCorazón tendrá la primera audiencia en el caso de violencia contra Milena Uribe. Hoy le decimos que no nos importan las influencias que mucho menos le tenemos miedo. ¡A los machos no les tenemos miedo! #ParceNoTenemosMiedo .

Algunos de los mensajes que se han unido a los numerales:

No podremos callar cuando no nos quieren vivas, cuando atentan contra nuestra integridad.

No podremos callar cuando no nos quieren vivas, cuando atentan contra nuestra integridad.

ANDRES FELIPE MUÑOZ no quiso asumir su paternidad y le dio una sobredosis a Milena Uribe#MiraComoNosPonemos#Medellin#ParceNoTenemosMiedo

