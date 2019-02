El hecho se registró en el vecino municipio de Bello, en donde varios estudiantes grabaron el instante de la riña. Pelea entre estudiantes de un colegio fue grabada por sus compañeros.

Según conoció Caracol Noticias, se trata de un enfrentamiento entre estudiantes del colegio Marco Fidel Suárez.

Las estudiantes que se agreden brutalmente estarían cursando sexto grado de bachillerato.

Al parecer lo que motivó el enfrentamiento son los apodos que se estarían colocando en la institución.

La reacción

Ante el video, la administración municipal se pronunció a través de la Secretaría de Educación de Bello.

“Les decimos a los jóvenes no al bullying, no al acoso no al ciber acoso, sobre todo estas filmaciones son dañinas, son nocivas porque es la autonomía y la integridad de la persona la que está en tela de juicio”, le dijo Gabriel Gaviria, funcionario de la secretaría de Educación de Bello, al mismo medio.

Adicionalmente, se activaron los protocolos correspondientes para atender a las familias de las niñas involucradas.

