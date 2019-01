La UVA de la Comuna 13 en vía de convertirse en un elefante blanco

La obra está ubicada en uno de los sectores más sensibles de la ciudad, en donde la violencia ha reinado por la falta de oportunidades y la vulnerabilidad que tienen los jóvenes y niños de la zona, que son presa fácil de las bandas criminales.

Desde 2014, con la administración de Aníbal Gaviria, inició el sueño de la comunidad de tener un espacio para el deporte, la cultura, la educación y el esparcimiento sano de los habitantes de la comuna. Sin embargo, ese sueño se ha visto afectado por la falta de respuestas.

Cronología del proyecto

Por medio de la licitación pública 023 de 2014 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá indicó que la inversión para la construcción de la UVA- Unidad de Vida Articulada del Barrio San Javier, sería de $14.630 millones de pesos.

El contratista Consorcio Diseño y Proyectos, representado por Diego Humberto Rodríguez Sierra, firmó el contrato el 26 de mayo de 2015 y debía entregar la obra en un plazo de 10 meses. La obra empezó el 10 de junio del 2015 y la fecha de entrega era el 10 de abril del 2016. Sin embargo, el 4 de abril la interventoría, ejecutada por el Colegio Mayor de Antioquia, solicitó la primera prórroga del contrato por un periodo de siete meses.

El retraso de la obra fue justificado por los cambios en el diseño que presentó el Inder Medellín, socio y futuro administrador, los cuales solicitaban una red de alcantarillado sanitario, estudio de suelo, la fachada flotante, la fuente interactiva, el urbanismo, la red contraincendios, entre otras.

El tiempo solicitado inicialmente no fue suficiente y el 21 de octubre de 2016, nuevamente el Colegio Mayor de Antioquia, en su calidad de interventor, solicitó una segunda prórroga por un plazo de nueve meses y 20 días, la cual fue aceptada el 10 de noviembre del mismo año.

Posteriormente se solicitaron dos adiciones al presupuesto por cerca de $6200 millones, aumentando el valor del proyecto a $20.583 millones, aportes que realizó en su totalidad el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Poco después llegó una tercera prórroga, la cual solicitó dos meses y 15 días para terminar. La fecha pactada fue el 15 de noviembre de 2017. Además, solicitó un ajuste de precios por $625 millones, los cuales fueron aprobados el 19 de septiembre de 2017.

El contratista en diciembre de ese mismo año solicitó una cuarta prórroga por 45 días, indicando que entregaría la obra el 20 de enero de 2018. Sin embargo, el último documento que reposa en el SECOP, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, está sellado con fecha del 16 de marzo de 2018 y corresponde al acta de terminación.

Desde entonces no se sabe el por qué no se ha hecho la entrega del espacio público que tanto ha solicitado la comunidad, si la obra ya está terminada e incluso en su interior hay mobiliario y equipos deportivos que se están deteriorando.

Lo que dice la comunidad

Jey Gemberson Puerta Cárdenas, presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 13, considera que la situación es preocupante por lo que está pasando con el escenario en la actualidad.

“Es un espacio que quedó muy bonito, que está ubicado en la mitad de muchas fronteras de varios barrios que tenían una problemática anteriormente y este escenario lo necesitamos es para unir a la comunidad. Sin embargo, no entendemos por qué no lo entregan”, dijo el presidente.

Según Puerta, han sido invitados a participar de reuniones en las que se les ha informado que ya la UVA está lista, pero no les han indicado la fecha en la que se entregará a la comunidad.

“Hace tres meses que está organizada, pero como ya no hay movimiento ni nada, se nos está convirtiendo en una guarida, en un motel y en expendio de vicio”, denunció.

De acuerdo con la última reunión que sostuvo Puerta con representantes del Inder Medellín, las razones que indican por la que no la han recibido es porque “encontraron grietas, falta de energía y que no tienen garantías. Además, que deben esperar ocho meses porque es una obra muy pesada y que está en un terreno delicado”, dijo.

No obstante, esas justificaciones no tienen convencidos a los líderes de la comunidad y exigen que se les entregue la UVA. “Es increíble que una obra tan grande en la cual se invirtieron tantos miles de millones la estén utilizando las bandas criminales y no la comunidad”, afirmó.

Si bien es cierto que el espacio cuenta con vigilancia, el tamaño del escenario y la falta de energía durante las noches no permiten que exista un control adecuado y es cuando los delincuentes se apropian del espacio. “El consumo de droga es impresionante en la parte de arriba y eso también es muy preocupante”, agregó.

Nadie responde

Willinton Arley Cano, líder deportivo y gestor social de la Comuna 13, dice que la UVA está terminada desde hace tres meses, pero que según la información que él conoce el Área Metropolitana le quiere hacer la entrega a el Inder Medellín, pero este último no quiere recibir.

“Al parecer el Inder considera que la UVA tiene problemas. Lo que nosotros vemos es que ya está terminada, que es muy bonita pero que está cerrada y que se está deteriorando por la maleza y por otras cosas”, dijo Cano.

La comunidad exige la entrega de la UVA, porque “si nos descuidamos esta inversión de la ciudad, de todos nosotros, se pierde y se convertirá en un elefante blanco”, agregó el líder deportivo.

PUBLIMETRO consultó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a el Inder Medellín, que prefirieron no dar declaraciones al respecto. Sin embargo, sí anunciaron que próximamente se realizará una reunión entre las partes y que es probable que en las próximas semanas se haga la entrega oficial del escenario.

La UVA de San Javier

Está ubicada en un predio en el que se encuentra la Institución Educativa Las Independencias, la cancha de fútbol y la placa polideportiva, la Corporación Concejo Comunitario realizadores de sueños, la biblioteca Publica Occidental y la Casa de Justicia de la comuna 13.

El edificio cuenta con tres niveles, se integrará con el sector brindando espacio público y zonas verdes, a través de terrazas que se adaptan al terreno con fuentes interactivas, juegos infantiles y gimnasio al aire libre.

Bajo las terrazas se ubicará un coliseo multideportivo con canchas de baloncesto, fútbol 7, voleibol, graderías y camerinos. También tendrá ludoteca, auditorio múltiple, galería museo, aulas de arte y taller.

Las cifras

$23.445.672.220 fue el valor total de la construcción del proyecto, según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

3 años y 7 meses se demoró la construcción de la obra que inicialmente tenía un plazo de 10 meses.

La frase

“Hace tres meses que está organizada, pero como ya no hay movimiento ni nada, se nos está convirtiendo es en una guarida, en un motel y en expendio de vicio”, Jey Gemberson Puerta Cárdenas, presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 13.

