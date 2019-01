Desde hace unas semanas los tweets de la cuenta del sistema han sorprendido a más de uno. La genial respuesta que el Metro de Medellín le dio a un usuario en Twitter.

El lenguaje que utiliza y la manera de responderle a los usuarios luego de stalkearlos, han sido muy bien recibidos por las personas.

Diariamente usuarios del sistema le escriben a la cuenta de Twitter del Metro con alguna inquietud o simplemente para manifestar su cariño.

Además, la interacción la logra a través de preguntas como: "¿Y bueno, ¿hoy qué? ¿A dónde los llevamos esta noche? a lo que decenas de personas responden".

Y bueno, ¿hoy qué? ¿A dónde los llevamos esta noche? 😏 — Metro de Medellín (@metrodemedellin) 18 de enero de 2019

Así, logra obtener respuestas y demostrar su creatividad al contestarle a cada uno.

Una usuaria le dijo: "A la casa de mi novio para siempre por favor".

A la casa de mi novio para siempre por favor. 🥰 — Laura (@Laurarengifo_) 18 de enero de 2019

A lo que el Metro le respondió citando al novio de la usuaria: "Joven @CamitoRestrepo_ le van a caer esta noche. Prepare cena, velas, música (Let’s Get It On de Marvin Gaye) y un buen vino".

Joven @CamiloRestrepo_, le van a caer esta noche. Prepare cena,🍽️ velas,🕯️🕯️ música🎶 (Let’s Get It On de Marvin Gaye) y un buen vino🍷. — Metro de Medellín (@metrodemedellin) 18 de enero de 2019

El gran tweet

El lunes 21 de enero en las horas de la noche una usuaria le envió un mensaje acompañado de un video en el que se observa a un joven solo en uno de los vagones.

El joven que graba el video corre dentro del vagón para demostrar que va solo y utiliza expresiones terminadas en "iño" para expresar su felicidad.

La respuesta no se hizo esperar:

Hola Joha. Puede ser una conducta graciosa, pero si el metriño pega una frenasiño el viajero "graciosiño" se parte hasta la madresiña. Es el único que tiene todo un coche (vagón) solo para él y se va trotando.#CulturaMetro es comportarse adecuadamente en estaciones y trenes. — Metro de Medellín (@metrodemedellin) 22 de enero de 2019

De esta manera el Metro de Medellín ha despertado grandes sentimientos en sus usuarios y ha fortalecido la cultura Metro.

