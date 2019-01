Este domingo 20 de enero de 2019 se realizaron en todo el país marchas en contra del terrorismo, motivadas por el atentado en Bogotá. La verdad del joven agredido en marcha contra el terrorismo en Medellín.

En horas de la tarde se conoció a través de las redes sociales el caso de Alan, un joven de 17 años, que decidió salir a marchar con un mensaje.

Su camiseta tenía en la espalada escrito en rojo: "No a la guerra de Duque y Uribe"; y también llevaba una cartelera.

Sin embargo, varios de los participantes de la marcha reaccionaron ante lo que consideraron una provocación.

En un video que circuló en las redes sociales se evidencia que el joven es agredido por varias personas tanto verbalmente como físicamente.

Uno en particular lo golpeó ante la mirada indiferente de los policías que intentaban sacarlo, lo cual ha generado múltiples reacciones.

Las versiones

Según El Colombiano, Alan reveló que "quise expresar un mensaje de no a la guerra, venga de donde venga. Además de la camiseta, tenía una pancarta que reclamaba por el asesinato de líderes sociales, pero me empezaron a gritar de todo, tiraban cosas y me la dañaron".

En el video que él mismo grabó muestra las agresiones y se evidencia la falta de la policía por no proteger al menor de edad.

Además, por no haber detenido al hombre de camiseta azul que lo golpeó mientras estaba custodiado por los uniformados.

En otro video se ve cómo al joven, por llevar la camiseta con el mensaje del tuit anterior, otro energúmeno,de camisa azul, gorra roja y corticos blancos, llega y lo golpea. La gente de bien. pic.twitter.com/pdFr6FHKq4 — Richard Aguirre Fernández (@Richardguirre) 20 de enero de 2019

Por otro lado, uno de los periodistas que estaba cerca del joven afirmó que en varias oportunidades fue provocador e insultaba a los demás asistentes.

"El estaba insultando a las personas y le gritaba a la gente del Centro Democrático mientras el grababa con su celular", agregó.

Además, el comunicador fue testigo del momento en el que Alán habría forcejeado con una mujer.

De esta manera Alán también sería responsable por sus actos, lo que no justifica de ninguna manera la agresión física que recibió.

