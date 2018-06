Sistema judicial en Medellín a puertas de entrar en paro

Durante esta semana el funcionamiento de los juzgados en el Palacio de Justicia suspendieron por varias horas la atención a los usuarios. Asonal Antioquia decidió manifestarse a través de plantones para lograr llamar la atención y exigir que se mejoren sus condiciones laborales y denunciar la congestión en los juzgados.

Yimi Fernando Pulido, Juez segundo de Ejecución de Penas, explicó que la problemática en el Sistema judicial está concentrada en el aumento en la carga laboral y en la falta de personal, dos aspectos que afectan directamente a los usuarios porque no pueden dar respuestas oportunas.

“Esta es una queja generalizada en el sistema judicial en el país porque esto genera congestión en los despachos judiciales. Los entes a nivel nacional como el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional, no han tomado las medidas para contrarrestar esta situación”, indicó Pulido.

El Juez fue enfático al decir que el Gobierno no ha destinado los recursos necesarios para crear los nuevos cargos que se requieren en todas las especialidades de justicia y que en el caso de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, la sobrecarga que les impide dar respuesta oportuna a los usuarios.

“Nosotros atendemos toda la población carcelaria del Valle de Aburrá y del departamento de Antioquia. Las peticiones que llegan son numerosas y hasta el 31 de mayo de 2018 a estos juzgados, que somos 13 creaciones permanentes, han llegado alrededor de 40.893 peticiones”, reveló Pulido.

La planta de personal para cada juzgado está conformado con dos o tres empleados más el juez, lo que evidencia la dificultad de operación para brindar la atención adecuada a los usuarios, que en su mayoría son personas que están privadas de la libertad.

“En este momento cada juzgado tiene en promedio a 1300 personas privadas de la libertad, tanto en prisión domiciliaria como en las diferentes cárceles del departamento. Estas personas generan muchas peticiones en aras de que se les garanticen sus derechos fundamentales constitucionales”, agregó.

Además, explicó que los jueces de Ejecución de penas manejan cerca de 2500 procesos en cada juzgado, lo que es una carga excesiva.

Para terminar con la descongestión se propone la creación de 114 cargos que son para todos los juzgados de Ejecución de Penas del país, esta medida tendría un costo presupuestal de 5000 millones de pesos, dinero que se le está solicitando al Gobierno para que lo adiciones a la Rama Judicial y se pueda ejecutar.

Cese de actividades

Por el momento no se ha realizado un cese definitivo de actividades, lo que se está realizando es la suspensión temporal de la atención, entre las 8:00 a.m., y las 10:00 a.m., para llamar la atención del Gobierno Nacional y que se tomen las medidas pertinentes.

Ramón Francisco Mena, presidente de Asonal Judicial Antioquia, explicó que luego del acuerdo de paz, los exgerrilleros tienen que hacer un proceso de amnistía en los juzgados de Ejecución de Penas. “Ese cúmulo de procesos, que son más de 5000 en todo el país, llegaron sin más ni más, son aumentar personal y nos inundaron de trabajo. El personal que está ahí no ha podido resolver esos casos”.

Este miércoles 6 de junio se realizó una reunión en Bogotá para lograr que el Ministro de Justicia interceda y se logre tener el presupuesto que se requiere. La próxima cita será el próximo 13 de junio de 2018 con el Ministerio de Hacienda, el que deberá definir si acepta o no la inversión.

Mena indicó que por ahora se mantendrá el cese de actividades temporales, lo que han denominado como Asamblea informativa, para sensibilizar a los usuarios de lo que está sucediendo.

