Venezolanos se tomarán el parque de Las Luces el domingo en Medellín

El próximo domingo 20 de mayo de 2018, se realizarán las elecciones presidenciales en Venezuela, unas elecciones que ha recibido el explícito rechazo de la comunidad internacional. Esta se convierte en una nueva oportunidad para que los miles de venezolanos que viven o se encuentran en Medellín se unan para expresar su inconformidad por la jornada electoral.

Además, será es una oportunidad para pronunciarse sobre la realidad que están atravesando sus connacionales que han emigrado de manera irregular por la grave situación económica que se vive en Venezuela.

Toni Vitola, líder de la colonia venezolana en Colombia, explicó que por la situación que se vive en su país se ha generado una ola migratoria de venezolanos a Colombia distinta a la que se registró hace un año y medio.

“En ese momento entraba un venezolano que tenía, medianamente, un poder adquisitivo para poder vivir sus primeros dos o tres meses, llegaban con pasaporte o con la cédula de identidad. Hoy, como se ha agudizado la crisis y por lo complicado de tramitar los pasaportes, está llegando un venezolano que no tiene pasaporte, que entra de manera irregular y que está sin dinero”, dijo Vitola.

Esa situación ha generado, según el líder, que algunos venezolanos estén en situación de calle, que otros tengan que vivir del día a día vendiendo dulces en la calle, para poder pagar los lugares en los que viven que en promedio les cuesta $20.000 diarios.

“Estos venezolanos se encuentran en una situación muy compleja porque al no tener pasaporte no pueden aplicar a la visa o el permiso especial de permanencia que se otorgó en febrero y no tampoco podrán entrar a ningún régimen contributivo, no pueden tener ni a la EPS ni al Sisben. Están completamente en el aire”, manifestó Vitola.

Actualmente en la Personería de Medellín se adelanta el censo de los venezolano, denominado el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, el cual se desarrolla en todo el territorio nacional, es el que permitirá definir cuántos se encuentran de manera irregular al país.

Según las cifras que maneja la comunidad de venezolanos, durante primer mes en Antioquia se registraron 5600 venezolanos que ingresaron al país sin ningún tipo de documentación. Este censo permitirá crear una política pública migratoria en Colombia.

La convocatoria

La colonia venezolana una vez más se unirá en un solo grito para expresar su inconformidad por lo que han denominado una ‘farsa electoral’.

“No son unas elecciones realmente, son unas supuestas elecciones que se están realizando sin condiciones electorales, sin garantías. Han venido inhabilitando a partidos políticos que son de la oposición y a sus candidatos. Están utilizando todo el poder del estado para manipular a la población, para redistribuir los centros de votación. Son unas elecciones que los venezolanos no las aceptamos y las estamos desconociendo”, explicó Vitola.

Además, el líder destacó que una gran cantidad de países se han expresado en contra de esta jornada electoral y que los venezolanos en el exterior también se debían manifestar.

“Esta es una convocatoria mundial en donde todos los venezolanos que estamos en el exterior nos vamos a manifestar. En simultánea estaremos desde España, Perú, Panamá, China, entre otros; y nos vamos a concentrar para rechazar esta farsa electoral”, indicó.

Por su parte Carlos Alberto Vásquez, coordinador de comunicaciones de Colven, dijo que las próximas elecciones que se desarrollarán en Venezuela son fraudulentas, "tenemos candidatos de una supuesta oposición que han estado relacionados con el partido y los personajes que están mandando en Venezuela en estos momentos. Se convocaron de manera ilegítima y no se ejecutó el debido proceso".

El encuentro será esté domingo 20 de mayo de 2018 a las 10:00 a.m. en el parque de Las Luces en el centro de Medellín.

_______________________________________________________________

La cifra

5600 venezolanos se habrían registrado en el censo durante el primer mes, según la colonia venezolana en Medellín.

_______________________________________________________________

La frase

“Son unas elecciones que los venezolanos no las aceptamos y las estamos desconociendo”, Toni Vitola, líder de la colonia de venezolanos en Colombia.

_______________________________________________________________