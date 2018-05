En delicado estado el caballo que cayó a la quebrada El Hueso en Medellín

El caballo al parecer cayó a la quebrada El Hueso, en la ciudad de Medellín, y permaneció allí hasta que fue rescatado por la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, los Bomberos Medellin, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad.

Cortesía

De acuerdo con Álvaro Múnera, concejal animalista de Medellín, "el caballo fue ingresado al CVZ CES con quienes se tiene el convenio de atención a especies mayores en nuestra ciudad".

Según el reporte inicial el caballo no tiene fracturas pero se encuentra delicado, anémico, deshidratado y con hipotermia.

Cortesía

Este martes 15 de mayo de 2018, el reporte indica que se encuentra en un estado 'muy delicado'. "Desde su ingreso se encuentra postrado, está disociado del ambiente, no come, no toma agua, está con rigidez muscular generalizada, presenta hipotermia aún, frecuencia cardiaca baja, dificultad respiratoria, pulso débil y laceraciones en cara", reveló el concejal.

Por ahora el equino recibe todos los cuidados que requiere para recuperar su salud.

