Santto, el rapero paisa que decidió cantar en inglés

Nació en la ciudad de Medellín hace 24 años. Su infancia la recuerda muy tranquila y feliz, rodeado de su familia, en un ambiente lleno de amor y respeto. Sin embargo, en la adolescencia las cosas se complicaron.

La violencia se había convertido en la protagonista en la ciudad y Santto no fue ajeno a su crudeza. “Viví situaciones difíciles de riesgo, momentos que me cambiaron la vida. Pasé una situación en la que estuve en mucho peligro por la violencia de esta ciudad”.

Recuerda que cuando tenía 15 años su familia entró en crisis económica, en donde la seguridad de todos y, particularmente, la suya estuvo en peligro. “Todo eso me generó problemas personales, sentí depresión, angustia, no entendía qué era lo que pasaba, no sabía por qué tenía que vivir todo eso”.

Siendo un adolecente sintió que tocó el fondo. Su vida se había llenado de miedo, de angustia, de desesperanza. Recuerda con tristeza que debió esconderse por un par de meses, desaparecer de todo y de todos, prácticamente, dejó su vida en pausa.

Sin embargo, fue justo en ese momento cuando todo era oscuridad que conoció la luz. “En ese momento busqué a qué pegarme, encontré a Dios y mi refugio fue la música. Sentí que Dios me sacó de eso y por suerte no me pasó nada”.

Con esa situación que estaba viviendo, sus padres decidieron que lo mejor era que saliera del país y se fue para Estados Unidos. Allí aprendió a comunicarse con Dios, como un ser cercano y considera que le habló, “me dijo: tú cura será la música y eso es lo que tienes que hacer porque tengo un propósito contigo”.

Santto siempre había tenido una inclinación muy leve por la música, no pensaba que sería su vida, pero desde ese momento se sentó a escribir y todo fluyó. “Mi papá me influenció con una gran variedad de música, desde la clásica, pasando por Duran Duran y llegando a U2”.

Su encuentro con el hip hop

Después de conocer una gran variedad de géneros musicales se encontró de manera íntima con el hip hop, el género que lo enamoró.

“Empecé de una vez escribiendo rap. La primera vez que escuché a Kanye West, dije: esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Su música, sus letras, su producción, todo me encantó”, comentó.

En Miami aprendió sobre producción y tuvo la oportunidad de conocer a uno de los grandes productores colombianos, se trató de Julio Reyes Copello, de quien aprendió mucha técnica y el cómo debería ver la música. “Él me enseñó a ver la música de una manera muy diferente, a entenderla como la inspiración de las personas y que sobre todo se debía hacer música por amor”.

El disco en inglés

Santto dice que no podía ser en otro idioma, desde que empezó a escribir decidió que debía ser en inglés. Considera que es a causa de su gusto musical y porque en español lo que quiere expresar no suena igual. “Me gusta mi voz en inglés, las historias que cuento y cómo suena. Para mí es muy importante hacer la música lo más perfecta que la pueda hacer y siempre me he visualizado en un mercado al que le guste el rap en inglés”.

El primer sencillo se llama ‘Sin City’, es una canción en la que expresa la realidad de lo que le tocó vivir en la ciudad, es una recopilación de experiencias y aunque es dura y cruda, siempre al final hay una luz.

"Quiero que mi música sea una inspiración, que las personas entiendan que a pesar de los problemas y de los momentos difíciles y de todo lo negativo que puedan parecer, lo que se debe hacer es intentar volverlos positivos siempre, porque siempre hay una luz", puntualizó Santto.