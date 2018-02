Miranda: “Para mí es muy especial poder aportar un granito de arte para mi ciudad”

Miranda inició su vida en la música desde muy niña, a los 13 años ya hacía parte de un coro, participaba en musicales y presentaciones en vivo, lo que la llevó a estudiar música en la Universidad de Antioquia. Desde entonces y hasta hoy no ha parado y la potencia de su voz le ha permitido recorrer un amplio camino en el que el soul y el blues han sido su inspiración.

¿Qué ha pasado en su vida profesional durante los últimos años?

Estos últimos años han sido muy especiales. Este último año ha sido de estar tranquilita, en el estudio, en proceso creativo, escribiendo, analizando lo que quiero con mi música y haciendo música nueva. Entonces, ha sido un año inmerso en el proceso creativo, algo que todos los músicos disfrutamos mucho. Además durante este tiempo participé en un concurso de coros internacional en el que representamos a Colombia y también hice parte de una gira nacional haciendo el tributo a Elkin Ramírez con Kraken, en donde también aproveché para presentar mi música.

¿Cómo fue ese proceso creativo?

El proceso creativo es un poquito frustrante porque a veces encontramos algo que no nos cuadra y toca cambiar y cambiar hasta que las canciones toman la forma que deben tener. Igual es demasiado divertido y muy bonito. En este tiempo me he reconectado mucho con el soul, con esa música que tanto me apasiona, con esos sonidos que tanto me gustan y que vienen en mi nuevo disco.

Dentro de muy poco tiempo se estrenará como mamá, ¿cómo ha vivido ese proceso?

Ha sido bellísimo, es la mejor noticia que recibí el año pasado. Este chiqui ha rockeado conmigo (risas), ha ido a muchos conciertos, ha hecho parte de todo este proceso e incluso en el nuevo sencillo, porque él básicamente es uno de los protagonistas del video, porque lo grabamos hace poco y mostramos la pancita.

¿De qué se trata su nuevo sencillo ‘You make me feel’?

Es una canción que habla del amor, de lo que nos hace sentir en el cuerpo y de todas las sensaciones. Muy relacionado con esa etapa tan bonita de la mujer que es cuando se está embarazada, sentir que se tiene una vida adentro y de sentir florecer literalmente el amor.

Pero, ¿fue una canción escrita durante el embarazo?

No, esta es una canción que escribí hace varios años. La escribí pensando en mi esposo, pero la canción pasó por un proceso, porque la retomamos y la transformamos. Es muy alegre, muy movida, con guitarras muy rockeras, es bien interesante.

Es una canción bien marcada por el soul y el rocanrol, ¿quiere marcar su música entre esos géneros?

Yo siempre he estado abierta a todo, uno no puede encasillarse en un género musical, porque la música te llega de diferentes maneras, pero a través del tiempo uno va madurando en la música, va teniendo preferencias e influencias, en este caso y en este disco hay ritmos contemporáneos pero el hilo conductor es el soul. Es un reencuentro con Miranda y la soul band, que me mueve todas las fibras.

Dentro del ambiente artístico en Medellín es considerada una de las pocas mujeres que sobresalen, ¿qué siente de ser una de las representantes paisas en el medio?

Me encanta, me siento feliz, agradecida, valorada. Es lindo poder ser un referente para las nuevas generaciones de pelados que vienen y que tienen mucho talento. Para mí es muy especial poder aportar un granito de arte para mi ciudad.

¿Cuáles son sus sueños?

Ahorita mi sueño es lograr ser la mejor mamá para Salvador, esa es mi prioridad en este momento y que él crezca siendo lo mejor que pueda para este mundo. Seguir haciendo mucho con todo el amor, poder entregar el disco completo a final del año.

La fecha

El próximo 16 de febrero se realizará el lanzamiento del sencillo 'You make me feel'.

