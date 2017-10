Ex habitantes de calle en Medellín se midieron en Olimpiadas Saber

Las personas que tienen condición de habitantes de calle o que lo fueron, en Medellín cuentan con espacios en donde además de la atención básica, también reciben apoyo psicológico, social y educativo. Ayuda que les permite retomar su camino, les devuelve las ganas de vivir y la esperanza de tener un mejor futuro.

En uno de los albergues de recuperación física se encuentra desde hace varios meses Jesús Antonio Zea, 54 años, quien por más de cuatro años vivió en situación de calle y dice que la razón por la que llegó a esa situación fue “por una crisis familiar.,Me dejé agobiar muy fácil”.

Un grave accidente hace 18 meses, en el que se fracturó tres vértebras cervicales le había hecho perder las esperanzas de vivir, pero las atenciones y cuidados en el albergue le devolvieron las ganas de luchar por una mejor vida.

“El trauma me paralizó las extremidades, me hicieron dos neurocirugías y a los 15 días de operado llegué al albergue, donde me han brindado todo el apoyo. Cuando desperté quería una eutanasia, pero mi familia y los doctores me animaron mucho. Estoy muy agradecido con todo el acompañamiento que me han dado”, dijo Jesús Antonio.

Además comentó que con la visita frecuente de una de las educadoras se motivó para participar en las actividades de habilidad metal y retentiva, así como por responder preguntas y crucigramas. “Me vinculé para estar informado, son juegos en donde hay preguntas de lo que se ha aprendido en la calle o en la vida. Siempre me ha gustado ver programas informativos, documentales, con los que uno logra aprender”.

Las Olimpiadas

Estas fueron las primeras Olimpiadas en las que Jesús Antonio participaba. Ocupó el tercer lugar y considera que el nivel en realidad estaba muy alto. “Habían compañeros que tenían muy alto nivel, todos estábamos parejos, así que en las semifinales se dio una pugna apretadita. Los 7 que clasificamos lo hicimos con un margen muy corto”.

Entre los temas que les midieron las capacidades en las Olimpiadas estaban relacionados con cultura general, identificación de escritores, geografía, personajes famosos, deporte a nivel mundial y referencias del departamento.

Los premios para los cinco participantes con mayores puntajes fueron materiales educativos y elementos de aseo.