Yilmar Gómez, el hombre del entretenimiento en Medellín

El comunicador habló con PUBLIMETRO e hizo un recorrido por su trayectoria periodística, su paso por la radio, la televisión, sus mejores entrevistas y su pasión por la moda.

¿Cómo se define Yilmar Gómez?

Yo soy un géminis, la mejor definición, porque siempre he sido ético, estético y espiritual. Soy un hombre que ha hecho realidad todo lo que ha soñado a nivel profesional gracias a mi perseverancia. Esa palabra me define. Me gusta perseverar mucho para lograr mis objetivos a nivel profesional y personal.

¿Cuando era niño soñaba con estar en el mundo del entretenimiento?

Siento que la crianza que me dieron en mi casa me dio la oportunidad de estar conectado con el mundo. Mis papás nos dieron la oportunidad de estar en muchos grupos de teatro, en grupos juveniles, en los Scouts, en colectivos donde se despertaba la sensibilidad artística y desde muy niños nos llevaban a Caracol Radio, que estaba en Junín, a un programa con Humberto Vilchez. Ahí fue la primera semilla que nos ayudó a descubrir lo que serían nuestras carreras profesionales.

Entonces, ¿En qué momento inició su conexión directa con el periodismo?

Cuando menos lo esperaba llegó el servicio militar, no pensaba en eso, pero fue otra de las cosas maravillosas que descubrí. Estuve en el Batallón Guardia presidencial en Bogotá, allá me vinculé en una de las ramas de comunicaciones del Ejército Aspc (Asociación y servicios para el combate), y empecé a sentir que estaba muy conectado a las comunicaciones. Al final volví a Medellín directo a estudiar Comunicación Social en la Universidad de Antioquia y sin terminar la carrera empecé a dar mis pinitos en una emisora que comenzaba en la ciudad que se llamaba Radioactiva como asistente de producción.

Y, ¿Cómo consiguió vincularse a un medio de comunicación sin terminar la carrera?

(Risas) Ese primer empleo fue perseverando, porque durante un mes estuve persiguiendo al director de la emisora cuando estaba en Medellín. Nunca me recibieron porque ya tenían la gente lista que iba a estar en Radioactiva, el Staff de Djs, de realizadores y de productores. Durante un mes me paraba todos los días en las afueras de Caracol Radio hasta que la secretaria me dijo: ‘mire el señor se llama Armando Plata Camacho y es el director nacional de Radioactiva, él ya se va para Bogotá, pero yo le voy a decir que usted lleva un mes solicitando la posibilidad de trabajar’. Él muy querido me dijo: ‘Yo soy el director nacional, pero ya toda la gente está lista. Hay un director local que se llama Carlos Alberto Acosta, búsquelo a él’. También lo perseguí durante otro mes (risas), mi interés y perseverancia me permitió empezar en un programa sin pago y alternando mis estudios, hasta que un año después me contrataron.

Desde ese entonces ha pasado por diferentes emisoras, canales de televisión y prensa, en ese tiempo, ¿cuáles han sido esas historias que lograron dejarle una huella en su trabajo periodístico?

Haber apoyado tanto a los grupos locales que hoy ya son famosos. Conocí a J Balvin muy chiquito, conocí a Juanes, gran amigo, cuando estaba en Ekimosis y lo apoyé demasiado cuando fui director de emisora, y ahora son grandes. Es como el altavoz que se cocinó en Musinet, porque apoyábamos los conciertos de todas las bandas locales como Kraken, Ekimosis, Bajo tierra, entre muchos otros. Ahora en la vida adulta es seguir contando las historias de las cosas buenas que pasan en la ciudad, porque creo que es lo que me mantiene aquí.

Después de haber entrevistado tantos personajes y figuras nacionales e internacionales, ¿a quién le gustaría entrevistar y por qué?

Tuve una audiencia con el papa Francisco en Roma este año. También perseveré durante 15 años a Juan Pablo II –eso no lo sabe nadie-, y cuando me la dieron, ya se había ido. Creo que después de haber hablado con el papa ya son pocos los que me faltan por chulear. Me gustaría entrevistar a Madonna.

La moda también ha sido otra de sus pasiones…

Sí, siempre lo ha sido, está en mi ADN. Viaje a Argentina a estudiar. Mi proyecto paralelo a la televisión es asesorar a las empresas, a las personas y a los artistas. Para mi expresarme a través de la ropa también ha sido otro medio para darme a conocer. A mí Fernán Martínez me dio un consejo hace más de 15 años: ‘no te vistas para la posición que tienes sino para la que aspiras”. He vivido de cerca la moda, porque como periodista he estado en más de 20 Colombiatex y Colombiamoda y también fui modelo de Informa Models, cuando menos me lo esperaba.