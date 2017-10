Video: Periodista de Telemedellín fue agredido físicamente por el concejal Santiago Jaramillo

Luego de la instalación de la sesión de este lunes 9 de octubre de 2017, el concejal Santiago Jaramillo agredió físicamente a un periodista de Telemedellín.

La situación quedó grabada en video y se observa el momento en el que el concejal va saliendo del recinto y a pocos metros de la puerta se encuentra con el periodista Manuel Gallego de Telemedellín, quien al parecer le hace alguna pregunta, Jaramillo lo toma de los dos brazos, lo voltea hacia la puerta y le golpea la cara.

Sobre la 1:20 p.m. el concejal realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en donde desesperado llorando decía: “no me dejen solo”. Pero luego de unos segundo se calmó y empezó a mostrar la biblioteca de la casa de sus padres, donde dice vivir y los obsequios que ha recibido.

Jaramillo durante la misma transmisión dijo: “Hoy no fui precisamente al cabildo municipal, si me ve acá es como protesta”. PUBLIMETRO intentó comunicarse con el concejal pero no obtuvo respuesta.

En la fotografía se observa a la derecha, vestido de traje negro al concejal Santiago Jaramillo durante la instalación de la sesión de este lunes 9 de octubre de 2017. / Cortesía Concejo de Medellín

Por su parte PUBLIMETRO consultó al periodista agredido, quien confirmó que efectivamente fue el día de hoy.

La Mesa de Derechos Humanos de los Periodistas de Medellín y Antioquia emitió un comunicado rechazando el hecho y manifestó la preocupación por la situación de los periodistas en el departamento.

“La mesa rechaza rotundamente las actuaciones vulneradoras de los derechos de los periodistas por parte del concejal, pide a los organismos de control, judiciales y disciplinarios investigar y sancionar al concejal toda vez que va en contravía de la libertad de prensa que es un derecho constitucional que tenemos los periodistas, consagrado en el artículo 20 de la carta magna”, indica el comunicado firmado por Juan David Betancur, presidente.

Telemedellín emitió un comunicado en el que indica su rechazo por la agresión y destaca que le brindará todo el respaldo necesario ante las acciones legales que el comunicador inicie contra el concejal.

Según el medio de comunicación Gallego informó que el hecho se presentó sobre las 10:00 a.m. cuando el concejal se levantó de la silla y le dijo al periodista: "'tranquilo hermano que yo estoy bien’" y acto seguido "me pega”.