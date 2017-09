Invitados de lujo para el cierre de Medejazz 2017

En septiembre las noches de la capital antioqueña vibran al compás de la salsa, al ritmo que imponen las congas, el piano y los timbales. Son los días más esperados por los melómanos, los amantes de la buena música y el sabor latino.

Se cumplen 21 años ininterrumpidos de un festival que conecta a los grandes maestros de la música tropical con un público que nunca olvida y que, por el contrario, siempre está dispuesto a aplaudir y ovacionar.

Óscar Castañeda, director del festival Medejazz, está orgulloso, considera que su labor ha sido titánica, nada fácil, siempre con muchos obstáculos, pero seguro que todo sale bien porque tiene la protección y la ayuda de un ángel que lo acompaña, que es quien le permite sentir la satisfacción del deber cumplido.

“Mantener un evento cultural en este país, con tan poco apoyo del Estado, es muy difícil. No me gusta quejarme, porque nadie me obligó a meterme en esto. Yo lo hago porque disfruto de una manera enorme. Me encanta la música, es mi debilidad y vivo para la música”, dice emocionado Castañeda.

Si existe algún factor al que se le pueda atribuir el que aún exista el festival es porque su escenario principal es Medellín. Ciudad que Castañeda describe como un lugar especial, con un clima fantástico y, sobre todo, con personas que entienden la vida de una manera diferente.

“Para mí es un honor poder permanecer estos 21 años como director de este festival, no solo por estar, sino por haber logrado que lleguen a la ciudad artistas tan importantes a nivel internacional, tantos músicos buenos, tantas fiestas y noches bonitas. Momentos en los que la gente se divierte tanto que se olvida de muchas cosas, porque la música los atrapa y logra sensibilizarlos”, revela el director.

Medejazz 2017

Durante esta versión más de cien artistas estuvieron en tarima, desde instrumentistas, arreglistas, cantantes y directores. Este año en el género de jazz está como invitado especial Chucho Valdés de Cuba.

“En el Teatro Metropolitano tendremos a Chucho Valdés, uno de los grandes pianistas cubanos, ganador de nueve premios Grammy, quien estará ahí con su cuarteto. Tenerlo en el festival para nosotros es un completo placer, porque escuchar la música de él es un gusto absoluto, no solo para quien le guste el Jazz sino a quien disfrute de la fusión de la música cubana moderna”, comentó Castañeda.

Cierre con broche de oro

Desde hace muchos años, confiesa Castañeda, querían conformar una gran orquesta de músicos colombianos, para poder invitar cantantes de orquestas y de grupos tradicionales de la salsa. Este año se hizo realidad.

“Vamos a tener 11 cantantes de los más representativos de las grandes orquestas de la salsa de los años 70 y de la música actual cantando con esta orquesta. Será una noche en donde los asistentes solo van a escuchar éxitos de la salsa”, contó el director.

La agrupación Latina All Stars de Medellín, es dirigida por Jorge Cottes y Juancho Valencia y será la encargada de acompañar a músicos y cantantes como Tito Allen, Meñique, Papo Sánchez, José Bello, Pachapo, Niño Torrente, Luigi Texidor, Yuniel Jiménez, Lino Rocha, Luis Felipe González; y al maestro pastuso Edy Martínez.

La cita es en el Gran Salón de Plaza Mayor donde se realizará el cierre del Festival Medejazz 2017, este sábado 16 de septiembre de 2017 a las 8:00 p.m.