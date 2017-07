Internos de la cárcel de Itagüí denuncian que pierden citas médicas por falta de gasolina

De acuerdo con Blu Radio, Jorge Carmona, defensor de derechos humanos en el Valle de Aburrá, denunció que “36 internos del patio 5, y 71 detenidos del patio 6 de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, están perdiendo las citas médicas y las audiencias programadas por falta de vehículos y de gasolina”.

El defensor indicó que la mayoría de los afectados son excombatientes de las Farc y que además de las citas médicas también están perdiendo las audiencias por la falta de vehículos del Inpec o porque no tienen gasolina.

“Son desmovilizados de las Farc y de grupos paramilitares recluidos en esos pabellones que denuncian que no los están sacando a las respectivas audiencias de sustitución de medidas de aseguramiento, por medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, lo que significa que son audiencia donde les van a dar la libertad y no los están llevando, porque no hay carros o porque no hay combustible”, precisó al mismo medio el defensor.