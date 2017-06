“Siempre me repetía yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz“: Juliana Betancourth

Durante su paso por el país habló con PUBLIMETRO de todo lo que ha tenido que hacer para poder alcanzar sus sueños, de las dificultades que ha vivido, de sus viajes, de su experiencia durante el rodaje de la película y de cómo ha logrado ser actriz de teatro en Estados Unidos

Juliana, ¿cómo fueron tus inicios en el camino de la actuación?

Recuerdo que desde muy niña se me veía la vena artística, siempre tenía que estar utilizando disfraces y haciendo caracterizaciones, pero mi familia no es de artistas por eso lo veían más como un juego de niños. En el colegio siempre estuve en teatro y participé en reinados. Cuando llegó la hora de ir a la universidad debía buscar una carrera profesional porque la actuación no era una opción, porque no crees que puedes vivir de eso. Así que empecé a estudiar Comunicación Social en la Javeriana, pero siempre yo me repetía ‘yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz’. Un amigo me recomendó con Alfonso Ortiz y empecé.

Entonces, ¿combinaste la universidad con la actuación?

Sí y obviamente fue súper difícil manejar las dos cosas, estar todo el día en la universidad desde por la mañana hasta por la noche, luego ir a la clase de actuación hasta la media noche y al otro día madrugar. A parte de eso como era mi capricho, entonces me tocó empezar a trabajar un montón, especialmente los fines de semana haciendo eventos para poder pagarme las clases actorales.

¿Además de los eventos trabajaste en algo más?

Trabajé en protocolo, organizando eventos de música electrónica, fui mesera en diferentes bares de Bogotá y vendía ropa.

Pero, ¿llegaste a crear tu propia marca de ropa?

Era ropa pintada a mano que se la empecé a vender a amigos actores, les pintaba cosas de sus actores favoritos, de sus películas, de lo que les gustaba, así fue como a más personas les empezó a gustar y se creció el negocio.

¿Sabías también dibujar?

No, (risas) alguien me enseñó y empecé a pintar en camisetas, yo misma las hacía, hice un catálogo con la ayuda de mis amigos que eran actores. Claudio, el director de la película, en ese entonces me ayudó, era el modelo del catálogo de ropa.

¿Así que la vena de comerciante también estaba muy marcada?

Sí, total, yo hice de todo durante cerca de cuatro años.

También estuviste en España, ¿cómo fue esa experiencia?

Estuve en Madrid 2 años, seguí estudiando actuación e hice Master de Cine, tuve una entrenadora para aprender a hacer el acento español y justo en ese tiempo me dijeron que en Colombia estaban haciendo casting para la Reina del Sur, me devolví, llegué a RTI y les dije que yo podía hacer de española y efectivamente logré el personaje. Luego me salió en las tres Milagros y me devolví.

Pero te desconectaste un poco de la actuación durante un tiempo, ¿por qué?

Es que tuve un novio con el que me fui para Armenia y montamos un bar, me dediqué a eso hasta que me puso los cachos y dije: ‘me largo’. Con dos maletas me fui para Londres y estando en el aeropuerto me acordé de una amiga de la universidad que estaba allá, la llamé y llegué a donde ella vivía, me quedé un año y como llegué sin un peso me tuve que poner a trabajar primero haciendo limpieza de oficinas por la noche y luego en un bar de mesera.

¿En Londres lograste hacer algo relacionado con la actuación o no?

Sí, hice video clips y una campaña contra el cáncer, todo mientras aprendía bien el idioma. Logré los contactos a través de unas páginas de actores en las que se publican las fotos y vas aplicando para distintos trabajos, algunos son pagos y otros tantos son gratuitos. Uno va aplicando y poco a poco lo van contactando a uno.

¿Después de todo eso cómo llegaste a Los Ángeles?

Decidí que ya era suficiente en Londres, más cuando allá no hay una comunidad latina fuerte y los ingleses no tienen interés en que exista, así que un día dije que quería irme a Los Ángeles y me fui por dos días. Busqué un Taller de un día, era con representantes de agencias de casting y al final una de las representantes de una agencia se me acercó y me preguntó si yo tenía papeles, le contesté que estaba en el trámite y me dijo: ‘que bueno, porque si necesitas nosotros podemos ser el patrocinador porque queremos representarte’. Yo vi eso como una señal. Así que volví, hice los papeles, fue un proceso larguísimo y finalmente desde septiembre del año pasado estoy radicada totalmente.

Ahora cuéntanos de la película, ¿Cómo fue tu experiencia en el rodaje de Virginia Casta?

Yo había hecho años atrás con Patricia unos videos para promocionar el Libro, en ese momento no había plan de hacer la película. Cuando regresé de Londres fue que me tomé un café con Claudio y me contó que tenía la idea de hacer la película, así que le dije: ‘acuérdate que yo soy Virginia Casta’. Empezamos un proceso muy lindo y a ellos les gustó mucho el casting, así que me dieron el personaje. Fueron 3 semanas de rodaje en Cali, yo estuve 100% en todo el rodaje, llegaron muchos actores del elenco, que fueron mis mejores compañeros.

¿De qué se trata la película?

Virginia es una mujer que está en sus treinta años y es un viaje al interior de todo lo que le está pasando en un momento de la vida en el que tiene una ruptura amorosa. Lo que vamos a ver es de qué manera esta mujer asume esa ruptura, porque incluso ella llega a pensar en el suicidio. Es una película sobre la mujer, sobre los diferentes tipos de mujeres que hay, sobre nuestras reacciones y de la forma en la que amamos. Es una tragicomedia romántica.

¿Cuáles son los planes a futuro en tu carrera profesional?

Estoy enfocada en el teatro, estoy en una compañía teatral que se va a presentar en Los Ángeles y en Nueva York. Actualmente estoy trabajando en radio para la comunidad latina, es un programa que se llama ‘Los mañaneros por la mañana’ de 5:00 a.m. a 10:00, estoy como locutora y estoy escribiendo dos guiones para dos películas que yo quiero protagonizar, porque los quiero sacar adelante.