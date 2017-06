Así relataron la tragedia del barco en Guatapé unos de los sobrevivientes

“No sabemos la causa, apenas habíamos arrancado cuando un lado del barco se hundió, entonces todos hicimos contrapeso hacia el otro lado. En el barco sonó la alarma, todos gritamos”, dijo uno de los sobrevivientes.

Otro dijo que “todo comenzó cuando estábamos en la tienda, en el primer piso, se fue la luz y empezamos a escuchar un ruido muy fuerte al lado de donde están los enfriadores al lado del baño de los hombres. Una de las muchachas que estaba atendiendo en la tienda se asomó y empezó a gritar y el agua se metió de una. La gente no dejaba subir a los pisos de arriba”.

Uno de ellos relató que le tocó coger a dos niños y esperar que el barco los hundiera para poder salir con ellos, sin embargo dijo que alcanzó a coger un salvavidas y se lo puso a uno de los menores.

“Yo monté a los dos niños a un barco. Yo partí el vidrio, nos subimos y vimos cómo se hundió todo. Mucha gente se alcanzó a poner icopores. A los que estaba en el tercer y cuarto piso les quedó más fácil porque las lanchas ya estaban alrededor, pero los que estaba en el primero y el segundo fue más difícil porque la cabina de los salvavidas estaba en el segundo piso”, relató el sobreviviente.

Una de las mujeres que no sabía nadar, dijo que utilizó cinco icopores, pero que se quebraban con el agua. “Cuando ya empezó a chuparnos la presión me hice hacia un lado y logré salir cuando ya chupaba del todo y me pude subir al tercer piso. Fue horrible, por la poca seguridad y las malas condiciones”, dijo Ana Milena García.