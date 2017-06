Universitarios confundidos por cambios en los programas de licenciaturas en Medellín

Recientemente algunos estudiantes de la Universidad San Buenaventura se mostraron preocupados por rumores que indicaban que la licenciatura en Artística y Cultural se terminaría, porque no les han otorgado la acreditación.

Una de las estudiantes le dijo a PUBLIMETRO que durante varios meses les han informado al interior de la universidad que están en el proceso de acreditación, pero que es la segunda oportunidad en la que le es negada la acreditación para la licenciatura. “Se supone que si no la acreditan, tienen que cambiar el programa o se tiene que acabar”.

Otro de los aspectos que las estudiantes indicaron fue que cada vez hay menos estudiantes y que muchas de las materias que inscriben en un comienzo del semestre las tienen que cancelar.

Al respecto Beatriz Elena Ríos, decana de la Facultad de Educación de la Universidad San Buenaventura, explicó que “a partir del año pasado teníamos que cumplir con unas condiciones de Acreditación de Alta Calidad. Todas las licenciaturas entregaron la documentación, en total fueron cuatro. Respondimos a lo que el Ministerio de Educación nos solicitó de acuerdo al decreto 2450. En este momento nosotros hicimos una solicitud para hacer un cambio en los planes de estudio porque consideramos que de acuerdo a diagnósticos anteriores era necesario hacer unos ajustes en el plan de estudios”.

Dentro de los cambios, la decana explicó que se incluyeron los procesos de prácticas, denominación de asignaturas, créditos académicos y procesos de investigación. Ante la duda de los estudiantes de si la carrera se acabó, fue enfática y afirmó que no.

“El cambio de plan de estudios todavía no lo podemos hacer porque estamos esperando que el Ministerio lo avale, ellos todavía no han entregado información diciendo que está aprobado. Nosotros ingresamos la información al Ministerio, previa revisión interna de los documentos y de los criterios que el decreto estaba solicitando por diferentes unidades de la Universidad. Nosotros no hemos hecho ninguna implementación de cambios. El programa de educación Artística y Cultural es muy importante porque va en consonancia con la filosofía institucional”, informó Ríos.