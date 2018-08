En el Condado de Thurston han encontrado los restos de las mascotas. Los cuerpos estan cortados desde el esternón hasta los genitales y sin las columnas vertebrales. Sujeto mato a una docena de gatos y dejo sus cuerpos mutilados en la calle.

Así han aparecido en los últimos meses al menos 12 gatos en la vía pública en el estado de Washington. Lo que llevó a grupos animalistas a ofrecer una millonaria recompensa por el “asesino serial”.

La policía aún no logra tener pistas para resolver este verdadero enigma, que se ha llevado acabo desde el mes de febrero a la fecha.

El pasado 20 de agosto apareció un gato llamado Midnight mutilado en la calle y las “autoridades dijeron que fue golpeado y cortado en rodajas” y que tenía "varios órganos internos removidos”, indica Fox News.

En otro caso, del 3 de este mes, una gata fue encontrada muerta con similares características y los investigadores lograron determinar que la mascota luchó contra el agresor, por lo que recolectaron muestras de ADN de sus garras para tratar de determinar la identidad del asesino serial.

Sujeto mato a una docena de gatos y dejo sus cuerpos mutilados en la calle

La Oficina del Sheriff del Condado de Thurston señaló que están “extremadamente preocupados” por el “depredador” que está acechando y “cometiendo crímenes dentro de la comunidad" y aseguró que harán todos los esfuerzos y pondrán todos los recursos posibles para “resolver los crímenes y poner al delincuente ante la justicia”.

Por su parte, la ONG Pasado's Safe Haven, que lucha contra la crueldad animal, está ofreciendo una recompensa de 30 mil dólares para encontrar al responsable. De ellos, US$ 5.000 fueron entregados por PETA y US$ 10.000 por Humane Society of the United States, y el resto del dinero han sido donaciones de la comunidad, por lo que se espera que el monto por datos que lleven a dar con el asesino se incremente en cualquier momento.

“Su apoyo y su voluntad de hacer correr la voz sobre estos actos horribles de crueldad pueden ayudar a hacer justicia”, apuntan en su página web.

Publimetro Colombia ¡Ojo! Cambia el pago de seguridad social para trabajadores independientes y contratistas Le contamos las nuevas reglas del juego.

PARA MÁS DE COLOMBIA Y EL MUNDO AQUÍ