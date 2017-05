"Yo entreno gente y rehabilito perros": César Millán, 'el Encantador de Perros'

César Millán, más conocido como ‘el Encantador de Perros’ se convirtió en todo un experto adiestrador de caninos y trabajaba constantemente para lograr una convivencia ideal entre animales y humanos. Con su técnica que se centra en los canes problemáticos y donde estudia el caso, aplica eglas y marca límites para que el peludo pueda convivir con la familia, ha recorrido el mundo.

Millán ha ido perfeccionando su conocimiento, y en la actualidad trabaja con perros que tienen problemas de todo tipo, desde el que ladra excesivamente hasta el impulsivo, pasando por el celoso o incluso el desobediente. Sin embargo él mismo hace énfasis en que su especialidad son los perros agresivos.

Ahora, su habitual programa estrenará una nueva faceta “Días de perro con César Millán” en Nat Geo Wild, esta nueva producción compuesta por ocho episodios de una hora, Millán tiene un acompañante adicional, su hijo Andre. Así padre e hijo se embarcan en un viaje para recorrer distintas ciudades de Estados Unidos con la misión de ayudar a todos los amantes de los perros con consejos simples y soluciones verdaderas para “perros problemáticos”.

En el camino, también comparten historias inspiradoras de ONG’s dedicadas a rescatar perros y rehabilitarlos. Desde Washington hasta las soleadas playas de California, César y Andre están unidos por la misma pasión hacia los mejores amigos del hombre.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los humanos a la hora de la crianza de un perro y cuáles pueden desencadenar en perros agresivos?

La agresividad es un biproducto de la falta de felicidad del perro, lo que hacemos ahorita los humanos es no vivir una vida simple y natural por lo tanto nos complicamos por todo, es importante acordarse que a los perros no les interesa la fama, el dinero o los títulos universitarios, para ellos vivir una vida simple y natural lo consideran algo lleno de amor, entonces, el humano debe prestarle más atención a las cosas simples y naturales de la vida pues el canino va a desarrollarlo que perciba de usted.

¿Cree que un perro de pelea se pueda rehabilitar?

Sí, incluso es más rápido y fácil rehabilitar un perro agresivo que uno temeroso. Lo gracioso de mi profesión es que yo empecé con caninos que la gente había abandonado, sobre todo los pandilleros, porque no sirvieron para la pelea y empecé a rescatarlos de la calle, no pensado en el pasado de ellos, simplemente pensando en qué tan dañados estaban físicamente y por qué emocionalmente no confiaban en el humano.

Es importante reconocer que la rehabilitación de un perro muy agresivo es algo delicado y la clave está en tener paciencia y creatividad.

Una de las cosas es que para tener en cuenta es que en el caso de un perro agresivo, hay que bajarle el nivel de energía y reorientarle la mente. Por su parte en un perro temeroso, su mente se retrae y retrocede, hay que establecer la confianza para que inicie ese movimiento hacia adelante y, hasta entonces, empieza la rehabilitación en serio.

¿Qué es lo más importante para tener en cuenta a la hora de rehabilitar un perro agresivo?

Definitivamente hay que tener un espacio para correr, porque generalmente los perros con conductas agresivas han estado amarrados mucho tiempo (por aquello de las peleas) o los tienen encerrados, entonces o tratan como esclavo gladiador, si usted piensa en ese estilo de vida, encerrado y peleando, entonces sabrá que lo que ellos necesitan es una vida tranquila, relajada.

¿Cree que los latinos tratan distinto a los perros?

Gracias a Dios viajo por todo el mundo porque hay una necesidad de educar a mucha gente. Yo entreno gente y rehabilito perros, incluso entreno personas que no tiene perros, que le tienen miedo o no le gustan los caninos, es importante ayudar a estas personas para que nazca una empatía.

Las culturas sí tratan de maneras diferentes a los perros, claro que sí, así como tratan a las mujeres, la comida, la religión que practica, todo eso va a influir en la forma como se comporten humano con humano o humano perro, por lo tanto el can va a desarrollar los mismos problemas si no se le educa bien.

¿Una persona que abandona un perro o que lo maltrata puede cambiar?

El humano siempre está en esa formación o transformación de ser mejor, siento que con los millennials en especial hay una oportunidad más de hacer algo diferente que la edad pasada, las tendencias que ellos han aprendido está cambiando, en social media están pasando cosas increíbles en rescatar perros, en buscar refugios, de no maltratar a los animales, yo estoy muy contento con esta nueva generación, por eso en este programa mi hijo juega un papel muy importante para que dicha generación se relacione en una forma más común y normal, siento que con Andre se van a identificar más .

¿Desde cuándo le surgió la pasión por los perros?

De la única manera que lo explicar es que para mí los perros es como a las personas que les gusta la música o cantar y se dedican a esa profesión. lLos músicos y cantantes desde que nacen saben que llevan esa vena en su sangre y yo pues eso de los animales desde pequeño lo traía, yo siento que traía esa habilidad y ese gusto.

Cuando veo un animal ya se como se siente y qué necesita, nadie me tiene que decir nada yo lo sé dentro de mí.

¿Qué factores se deben tomar en cuenta al momento de elegir un perro?

Para encontrar el perro adecuado para cada uno, hay que hacerse las preguntas correctas, primero, ¿Cuál es su nivel de energía?, luego ¿cómo es su estilo de vida? ¿trabajas en casa o se ausentas por muchas horas?, además un factor importante ¿cuánto dinero puede destinar al cuidado y el mantenimiento del perro? y cosas adicionales como ¿de cuánto espacio dispone? ¿tiene familiares temerosos de los perros?, con las respuestas, tendrá una idea de qué tipo de perro elegir, el tamaño y el nivel de energía adecuados.

¿Cuál considera fue la historia más inspiradora de este nuevo programa?

Todas son increíbles pero hay una que me marcó,un soldado americano perdió uno de sus ojos luchando por los Estados Unidos, al quedar en esa condición regresó a su país y en busca de un perro guía, encontró muchos obstáculos. Regresa al país y no se le reconoce lo que hizo, como si no hubiera luchado y lo que me dolió mucho es que hay demasiados problemas para que obtenga un perro guía, es fácil para ellos tener una arma pero no un perro para que los ayude. No entiendo eso.

Sin embargo hay una organización que se encarga de entrenar perros para este tipo de personas, soldados que sacrificaron su vida pero que perdieron sus ojos y aunque existe no deja de tener obstáculos para pedir un perro.

¿Porqué este programa con su hijo y cómo es la dinámica de trabajo?

Mis hijos siempre han estado trabajando conmigo, esto es una tradición muy latina que tenemos todos, incluimos a la familia para que ayude a trabajar, en este caso este es nuestro negocio y esto es una cosa que yo he hecho con mi abuelo, mi padre y mis hijos crecieron viéndome en televisión yo quiero que ellos continúen esta labor que empecé y que no he terminado porque hay mucho perritos que necesitan ayuda, hay muchos humanos que aún no tienen la educación adecuada y pues era importante para mí que mis hijos continúen con esto.