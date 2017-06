Mundial Sub 20: Jugadores de Venezuela y Uruguay se van a los golpes en hotel de concentración

Ambiente caliente en Corea del Sur. Tras la emocionante clasificación de Venezuela el pasado jueves a la final del Mundial Sub 20 a manos de Uruguay, los ánimos al parecer quedaron bastante caldeados entre ambas selecciones juveniles.

Según informa la agencia AFP varios jugadores de ambos planteles se trenzaron a golpes en el hotel de concentración que ambos comparten en la ciudad de Suwon donde la Mini Vinotinto disputará la final, mientras que la Celeste irá por el tercer lugar. El altercado tuvo lugar en el hall del Hotel Ramada de Suwon, a eso de las 21 horas locales, después de unos insultos que derivaron en puñetazos entre miembros de ambas delegaciones y que incluso obligó la intervención de la policía coreana.

El jefe de la delegación uruguaya, Aldo Gioia, se encargó de explicar algunos detalles de la trifulca a Radio Oriental de Montevideo: “Todos coincidieron que fue un intercambio de malas miradas y una reacción. Esto no fue ni una batalla ni ninguna cosa rara”, narró.

“Nos mostraron un video del hotel. La filmación arrancaba cuando uno de nuestros jugadores se iba arriba de los venezolanos. Yo no justifico la situación pero no me muestren un video a mitad de camino, cuando se ve solo la reacción”, agregó.

“Lo importante es que la gente de Venezuela entendió, asumen que no es bueno para ninguno. Se pidió aislamiento de las dos delegaciones y que cortáramos esto”, finalizó.