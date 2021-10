¿Qué piensan las mujeres sobre el cáncer de mama en Latinoamérica?

Fue presentada la encuesta regional de opinión pública sobre Cáncer de Mama 2021, en la que participaron en total 7.000 mujeres de siete países de Latinoamérica: Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay y México. El análisis reveló las percepciones y actitudes de las mujeres en relación a este padecimiento.

También se busca mostrar las barreras que muchas veces las separan de los mecanismos probados para lograr la detección a tiempo y salvar su vida. Los datos fueron visibilizados por Avon y Fundación Avon para las Mujeres, también se propuso compartir información como forma de evidenciar situaciones por las que atraviesa el derecho a la salud de las mujeres, la necesidad de difundir datos clave que las acerquen a la consulta médica, los estudios y los pasos necesarios para una detección temprana.

Dentro de los hallazgos se pudo encontrar que:

-Sólo 3 de cada 10 mujeres reconoce a la mamografía como el método de detección temprana más efectivo, mientras que más de la mitad de las mujeres considera a la autoexploración (autoexámen) como el mecanismo más acertado. Como contrapartida, sólo el 1% afirma que el Cáncer de Mama puede no mostrar síntomas (cuando esta enfermedad suele ser asintomática en sus estados iniciales y no presentar signos externos identificables con la mirada o el tacto). Por su lado la mamografía es mundialmente reconocida por la comunidad médica como el método más efectivo para la detección temprana, ya que permite identificar anomalías en las mamas aún antes de la existencia de signos externos.

-El profesional de ginecología es la principal persona referente respecto a temas de salud. Sin embargo, tres de cada diez mujeres mayores de 40 años no se han realizado la mamografía nunca. Aquí el llamado que hace el estudio es a la corresponsabilidad: Que tanto mujeres como personal médico estén atentos a que cada año las mujeres reciban el chequeo médico de mamas y para aquellas mayores de 40 años o antes si hay antecedes familiares de cáncer de mama, se ordenen las ayudas diagnósticas como lo son la mamografía y ecografía mamaria.

-En la presente coyuntura, surge que siete de cada diez mujeres en los países participantes de Latinoamérica no realizó la visita de consulta médica especializada para abordar estudios de detección temprana durante los meses de la pandemia de covid-19. El miedo a contraer el coronavirus resultó el motivo más relevante expresado por un 51% de las encuestadas.

El estudio reveló que usar la palabra autoexamen para las mujeres tenía la connotación de diagnóstico dejando de lado dos de los tres pasos: el chequeo médico periódico y la mamografía. La invitación es a llamar este método de cuidado personal como autoexploración de mamas con el que las mujeres pueden reconocer las señales de esta enfermedad.

La Encuesta tuvo como objetivos generar información a nivel regional y por país que permita un abordaje comparativo y constituirse en fuente de consulta para la toma de decisiones de diversos organismos y organizaciones públicas y privadas que trabajen en este tema.

Combatiendo las cifras

El 84% de las mujeres consideran que el cáncer de mama es una enfermedad muy grave, sin embargo una de cada cinco de las encuestadas consideran que están poco o nada informadas sobre este tema y tres de cada diez mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama, lo cual significa que urge generar pedagogía respecto a la enfermedad y la importancia de su detección temprana.

La encuesta arrojó que sólo una de cada cuatro mujeres mayores de 40 años se realiza la mamografía anual. El 35 por ciento dijo que no se la realizó porque la comunidad médica no le recomendó que se la practicara.

Otro hallazgo para resaltar es que el 28% de las encuestadas dijeron que no se realizaban la autoexploración mamaria (autoexamen) porque se les olvidaba y el 26% dijeron no practicarlo por falta de hábito.

La pandemia agravó la situación. Las mujeres se pusieron en pausa. Solo el 25% de las encuestadas acudió al médico para estos temas durante la pandemia, y casi la mitad, el 48%, afirmó que no asistió porque tenía miedo de contagiarse de Covid-19.

Estos resultados resaltan la urgencia de que en Colombia se siga reforzando la pedagogía frente a temas como la importancia de practicarse la mamografía de forma anual, especialmente en mujeres mayores de 40 años, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud – OMS, pues solo el 55 por ciento de las encuestadas en este rango de edad afirmaron habérsela practicado.

Opinión de los expertos

Durante la presentación en Latinoamérica de la Encuesta Regional de Opinión Pública sobre cáncer de mama, estuvieron por Colombia el Dr. Juan Pablo Molina, Médico especialista en Cirugía General y subespecialista en Mastología, Cirugía de Mama y tumores de tejidos blandos y Ana Antonia Arcila Arango, Líder Estrategia Consultorio Rosado para la detección temprana del cáncer de mama, ESE Metrosalud.

“Corresponsabilidad es que tanto tú como mujer así como el profesional de ginecología, recuerden la importancia de hacer cada año el examen de los senos. La autoexploración de Mama es un complemento, por ningún motivo sustituye el examen clínico y mucho menos la mamografía. El cáncer de mama, es una enfermedad más. No hay que tenerle miedo, hay que tomar acción. A tiempo y bien tratada, tiene un pronóstico excelente”, expresó el Dr. Molina.

Por su parte, Ana Antonia Arcilla Arango agregó: “De acuerdo con el resultado de la encuesta y ese referente que encuentran las mujeres en él o la ginecóloga, cobra gran relevancia la concientización a profesionales de la salud: ginecología, medicina general y enfermería que tienen el contacto directo con las pacientes, para que consideren de inmediato la salud mamaria, independiente del motivo de su consulta. Pues es claro el impacto positivo del examen clínico y la mamografía en mujeres que siendo asintomáticas podrían estar en riesgo de desarrollar cáncer de mama”.