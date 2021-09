Erika Mejía: la empresaria que conquista el mundo con sus fascinantes rosas

Erika Mejía es una joven hondureña que le ha demostrado al mundo que quien quiere, puede. Y es que, lo que empezó siendo un emprendimiento, terminó convirtiéndose en un negocio que la ha llenado de alegría a ella, y por supuesto, a sus clientes. Se trata Lovely Roses, el imperio de rosas preservadas más grande de Miami.

Sin duda, regalar flores, en especial rosas, es una bella tradición que se mantiene alrededor del mundo sin importar lo rápido que este avanza y evoluciona.

Y ahora, que la pandemia llegó para alejarnos de nuestros seres más queridos, este tipo de obsequio se hizo aún más importante, porque regalando vida, muchos han podido demostrarles a sus seres amados que están más cerca que nunca.

En cuanto a las rosas preservadas que ofrece Lovely Roses, se puede decir que son obsequios únicos y duraderos, pues pueden durar de 3 a 5 años.

“Cada temporada tenemos nuevos diseños, cajas y colores. Tenemos ramos de rosas preservadas y nuestra bola deluxe, que es una mezcla de rosas preservadas y naturales. Por otra parte, estamos promoviendo los famosos ositos, algunos son hechos de rosas preservadas y otros de perlas. Además, todas las cajas pueden ser personalizadas”, le contó Erika al Diario Las Américas hace unas semanas, respecto a algunos obsequios dentro de su catálogo que buscan alegrar a toda clase de personas.

Haciendo felices a las celebridades más importantes del mundo…

Erika es bastante conocida por este bello negocio, pero además, también se ha convertido en toda una influenciadora en las redes, gracias a que Lovely Roses ha hecho felices a los famosos más reconocidos de Colombia y el mundo.

Y es que Erika ha podido estar cerca de celebridades como Thalía, Demi Lovato, Pitbull, Maluma, J Balvin, Camila Cabello, Luis Fonsi y Silvestre Dangond, pues ha sido la encargada de llenar de rosas sus camerinos y casas.

“La fama llegó cuando hicimos una colección que llevó por nombre Celebrity Box. Fueron 11 cajas, cada una nos tomó más de 8 horas de trabajo, pero valió la pena. Recuerdo que la caja de Demi Lovato tenía escrito el nombre de una de sus canciones, Tell me you Love me, y fue fabricada con más de 100 rosas amarillas y doradas que formaban las iniciales de la cantante. La caja de Camila Cabello también causó sensación ya que tenía una bandera cubana hecha de rosas, por su tema Havana, y la de Pitbull, era un letrero que decía Mr. 305”, agregó la empresaria en su conversación con el diario.

Más allá del negocio…

Erika comenzó este negocio desde cero, pero sin duda, su pasión y perseverancia la han convertido en un gran empresaria y ahora, Lovely Roses en un referente muy importante hablando de rosas preservadas.

Por eso, además de pensar en hacer más grande su empresa, Erika quiere inspirar y ayudar a otros a emprender y volar sin miedo.

“Para mí fue un reto muy grande, tuve muchísimos tropiezos y cometí grandes errores, pero me alegra saber que todas esas caídas hoy en día se pueden evitar. Por eso hemos impulsado también el canal de YouTube de Lovely Roses en el que estamos creando contenido para educar e inspirar a quienes también desean seguir este camino”, concluyó.