Claves, beneficios y tendencias para renovar el hogar

Con el paso del tiempo, nuestro hogar puede sufrir un deterioro que, si no se advierte a tiempo, desvalorizaría el inmueble. Por eso, Jelpit.com, experto en embellecer y arreglar los hogares colombianos, da esta recomendaciones para quienes estén pensando en remodelar.

1. Preguntarse: ¿qué necesito?

Definir exactamente el tipo de remodelación, mantenimiento, reparación o cambio estético. Así mismo, es imprescindible tener disponibilidad para la ejecución de la misma porque esta afectará la rutina diaria y el orden de la casa.

2. Planear con anticipación

Resulta clave realizar un presupuesto y definir cuánto invertir en la remodelación. Además, tener claro cuales son los espacios por remodelar y solicitar una asesoría adecuada para dicha labor.

3. Beneficios al remodelar

Existen muchos beneficios entre los cuales se encuentran: generación de confort, alegría en toda la familia por un espacio renovado, mejoramiento en la funcionalidad de la casa, aumento en el valor del inmueble y en algunos casos, solución de problemas de seguridad, así como la reducción a futuro de los costos de mantenimiento y servicios públicos (luz y agua).

4. Tendencias estéticas

Opciones hay muchas, desde tendencias conservadoras, hasta algunas más arriesgadas de tipo industrial. Por ejemplo, puede optar por diseños multifuncionales para unificar espacios y utilizarlos con un doble fin (trabajar y relajarse), o incorporar soluciones verdes como sistemas de energía solar o recolección de lluvia para un cuidado sostenible del medioambiente.

5. ¡No lo haga!

Estos son los errores más comunes que cometen las personas al momento de realizar una remodelación: no asesorarse bien, irse con la cotización más económica pero no necesariamente la de mejor calidad, enfocarse solo en los arreglos estéticos pero no realizar el mantenimiento de algunas áreas que con el tiempo sufren desgaste (como tuberías, instalaciones eléctricas), y contratar a personas de poca experiencia o que no ofrezcan un respaldo en caso de garantía.

