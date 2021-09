Coaching mental: nueva tendencia para deportistas y amantes del ejercicio

Las últimas tendencias en entrenamiento para deportistas y amantes del ejercicio en general combinan talento, educación, práctica física-técnica y mental-emocional. Esta última ha tomado relevancia en los últimos años.

Y es que los deportistas, además de los entrenamientos físicos, requieren de una preparación mental que los ayude a potenciar sus talentos y alcanzar metas. Las técnicas emocionales les permiten a controlar sus pensamientos a favor en cualquier circunstancia, factor indispensable para afrontar exitosamente cualquier tipo de presión.

El coaching mental deportivo explota el potencial del deportista, estimula su autoconfianza, autoestima y autoaprendizaje, para conocer sobre esto hablamos con Olga María Vargas, psicóloga clínica y de la salud, mindset coach de Adidas y una de las pocas colombianas que entrenan deportistas psicológica y emocionalmente.

¿Cree que la psicología se valora lo suficiente en el deporte?

Esa es una pregunta que si me la hubieran hecho hace unos años yo estaría muy dudosa de eso, sin embargo, en las últimas décadas se ha venido dando un gran tacto y desarrollo de la necesidad, y de todos los beneficios que se puede tener del deporte desde la parte del manejo psicológico.

Creo que todavía falta, pero aun así es mucho más de lo que hace muchos años se veía, en los últimos Juegos Olímpicos vino la importancia de como desde los propios deportistas, levantan la mano para identificar que esto es un tema importante para todos.

Se les ha visto a ciertos deportistas viajar con mental coach ¿Qué le parece esa tendencia?

Magnífico, creo que el manejo interdisciplinario de los deportistas es una responsabilidad de los dirigentes, de los deportistas, de la familia, y del contexto en general. Y se ha estado identificando y visto cómo se puede potenciar el desempeño de un deportista si se abarca desde diferentes miradas, o desde diferentes disciplinas.

Entonces no solamente es el entrenador, sino también el nutricionista, fisioterapeuta, deportólogo, psicólogo, creo que poder tener una mirada mucho más amplia desde las diferentes disciplinas va a generar un manejo mucho más responsable, desde donde se puede potenciar el desempeño de los deportistas.

Me parece increíble ver ahí a deportistas con sus psicólogos, o con sus terapeutas y como ellos reconocen ese beneficio desde la parte psicológica.

No es sólo la psicología, sino que estamos hablando de la psicología deportiva, en este caso aplicada al running ¿cómo lo hace?

Tengo dos ventajas y es que yo soy psicóloga clínica y de la salud también, me he venido entrenando en psicología deportiva, pero adicionalmente fui nadadora muchos años y ahora soy triatleta, entonces hago, no solamente desde la parte de un lado, desde la parte profesional, sino también desde la parte de la experiencia, de lo que a mí me ha funcionado y de lo que se siente vivir lo que viven los deportistas.

Se hace un acompañamiento en este caso desde la carrera en particular, individualizado, un acompañamiento en el que se busca potenciar todas las estrategias, o todos los aspectos positivos que tienen los deportistas para generar un equilibrio desde la parte física y mental. Hay muchos aspectos y diferentes temas que uno puede trabajar, más aun en los deportes de resistencia, como lo es el ciclismo, el running en este caso, el triatlón, y eso ayuda a que cuando uno se especializa en un tipo de deporte pueda trabajar con unos temas o unos factores que van a ser mucho más preponderantes.

¿Cómo es el proceso para preparar un atleta que quiere correr en competencias de muchas horas?

Todo lo que tiene que ver en las competencias del deporte se habla mucho de el compromiso y qué compromiso tienen con la situación en la que se encuentran, con la carrera en la que están, la motivación, qué los mueve a hacer esto en lo que se encuentran, cómo se regulan emocionalmente, qué pensamientos, emociones y conductas generan en esos momentos en los que están, no solamente en el proceso de entrenamiento. También es muy importante entrenar las estrategias durante el proceso de entrenamiento, en el momento antes de la carrera, durante la carrera, y después de la carrera.

Hay muchas personas que se bloquean en los momentos previos a la carrera y uno los ve entrenando muy bien, con muy buenas estrategias, pero en el momento de la carrera se bloquean, en ese caso las estrategias se pueden implementar tiene que ver con manejo de la confianza, la autoeficacia, cómo afrontar las situaciones de estrés y cada uno de esos factores grandes que nosotros vamos a ir identificando en cada uno de los atletas nos van a ir llevando a unas estrategias o algunas técnicas que podemos ir implementando acorde con cómo vamos evidenciando que se muestra la persona.

Para la carrera que se va a llevar a cabo este fin de semana de 29 horas que realiza Adidas, ¿cree que esa preparación mental es diferente?

Sí, con ellos hemos estado trabajando algunos aspectos en particular, me he sentado a hablar mirando y analizando cuáles son esos momentos en los cuales más podríamos tener ese quiebre emocional. Para eso además creé una evaluación específica para irlos evaluando durante los splits en los cuales ellos van a estar, y así ir identificando qué estrategias vamos a incluir y cómo vamos a resolver todos los escenarios que se puedan dar.

Hay algo en particular con esta carrera y es que son seis corredores, las cuales se conocen desde hace algunas semanas, pero son personas que no entrenan juntas y cada quien entrena en su país, entonces la cohesión del grupo va a ser muy importante en el trabajo que vayamos hacer los días previos a la carrera en cuanto establecimiento de objetivos grupales e individuales.

Digamos que en el mundo del deporte se enseña, aunque no es siempre, a pensar que el principal y el último objetivo es ganar ¿desde su experiencia piensa que eso es un error?

Yo siempre pienso que hay que buscar un balance, pero también hay que buscar un balance en el nivel en el que se encuentra el deportista. No es lo mismo un deportista olímpico, a uno de élite, no es lo mismo un deportista amateur que tiene un nivel muy alto, a un deportista que está empezando, o que está empezando en un deporte nuevo; entonces si lo miramos de cada uno de esos aspectos, lo más importante es si eso está generando factores adaptativos o desadaptativos, para no solamente lo que está haciendo en su deporte, sino también para sus áreas en la vida.

Puede que una persona se sienta muy bien pudiendo terminar una carrera, a otra persona que se sienta muy mal de haber terminado la carrera con unas expectativas demasiado altas, entonces hay que plantearse muy bien, por ejemplo, los objetivos, qué expectativas tienen con respecto a la carrera en la que están, al deporte en el que están, por qué hacen deporte, por qué los moviliza este estilo de vida. Hay que buscar siempre un equilibrio, y ese ganar hay que mirarlo muy bien desde cada uno de las personas que uno está acompañando.

El Dato

Durante este fin de semana se llevará a cabo TSP DIY un proyecto de Adidas que busca generar un desafío físico, mental y emocional. Seis atletas de Colombia, México y Chile, correrán por 29 horas en el eje cafetero.