Laura Morales: viendo luz en la adversidad, así su movimiento “estilo inválido”

Cuando tenía 15 años la vida de Laura Morales cambió por completo, tuvo que enfrentarse a un desafío con su salud, batallar contra un Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos, “sabía que en mi cuerpo pasaba algo, me dolía todo, me enfermaba, pero los doctores no daban con nada” contó en entrevista a Nueva Mujer.

Pasan los años y, a pesar de los grandes avances en investigación, nos seguimos encontrando con enfermedades raras y crónicas que cambian por completo la vida de muchas personas, como el caso de Laura, quien a raíz de saber y conocer sobre lo que debía enfrentar, tuvo un infarto renal lo que ocasionó que bajara mucho de peso, cerca de 30 kilos, ahí donde comenzó otra lucha, aceptar su cuerpo.

“Eso hizo que yo no me reconociera, porque siento que una mujer grande verse más delgada después de toda la vida ser talla grande, muy grande, fue como: no, estoy viviendo en un cuerpo que no es mío, porque yo nunca tuve problemas con mi peso. Empiezo ese proceso de conocerme y cuando todo estaba bien me diagnostican con una enfermedad huérfana, que casi no hay personas en el país con ella, y pierdo la movilidad de la cintura para abajo”.

Aunque el camino parecía ser oscuro, ella no se dio por vencida, retomó su vida y comenzó a trabajar en todas las barreras que identificaba por su condición. “La cosa es que era como “rebajaste que bonito” y no sabían lo que tenía, estaba enferma no en dieta, era como que le metieran a uno el dedito en la llaga. Después visibilicé todo esto, porque me tocó empezar a usar una silla de ruedas, a ser más dependiente y a tener que contar con los demás, no puede ser una cosa tan deliberada como era mi vida antes”.

Esta joven estudiante de Diseño de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta que uno de sus pasatiempo favoritos era comprar ropa, pero debido a su situación actual no lo puede hacer porque no hay probadores acordes para ella, ese fue uno de sus grandes escalones a superar y lo que llevó a querer contar su historia por redes sociales, así nació “Estilo Inválido”.

“Comienzo a sentirme con un montón de barreras y decido empezar a desahogarme con mis redes sociales, a contar un poco más con mis amigos, con mi familia, porque todos tenían un montón de preguntas de lo que me pasaba, y empecé a visibilizarlo en mi cuenta personal. En un año he llegado como a 3400 personas y fue muy gratificante” apuntó.

No busca fama, solo quiere poder ayudar a otros con situaciones difíciles, “la semana pasada tuve una experiencia que me marcó, quizás la más importante hasta ahora para mí. Me bajé del carro en el centro de la ciudad y se me acercó una mujer, me dio las gracias por sacarla adelante, yo nunca pensé ni siquiera salir adelante yo, no pensaba ni volver a la universidad y en algún momento casi me doy por vencida, entonces, llegar a que alguien más que ni conocía me diga eso me hizo pensar que estoy haciendo tan siquiera un poco de cambio, que puedo aportar a cambiar el paradigma de las personas con discapacidad” dice Laura.

La historia de Laura ha comenzado a recorrer el mundo, en marzo del presente año, Juliana Paucar de @bellezaabsurda comenzó a materializar un movimiento internacional llamado The Real Catwalk, donde su propósito es tener una visión de un mundo diverso, inclusivo, empoderando, lleno de belleza y amor, por eso pensó que Laura era una de las mujeres ideales para hacer parte del proyecto.

“Ella me invita la primera pasarela, en una toma callejera de Parques del Río en Medellín, cuando llegamos allá fue una familia por completo, no nos conocíamos ninguno y fue increíble porque a todas une una misma causa, nos une lo mismo sin saber quiénes somos y con historias muy distintas, porque nadie tenía algo similar”.

Pero eso no fue todo, luego de la toma callejera llegó una invitación a ser parte de Colombiamoda, “se logra ingresar The real Catwalk al marco virtual de la feria y Aerie dijo que quería participar con nosotras”, entonces esta paisa debutó como modelo para una pasarela que buscaba desmitificar el concepto de belleza.

Ahora dice que el camino que espera recorrer sea largo, terminar su carrera y generar un impacto social en la industria.