Honor regresa a Colombia apostando por la innovación

La compañía de tecnología Honor, anuncio su regreso a Colombia, con su retorno oficial la compañía está pensando en consolidar un equipo de talento humano creativo y comprometido para desarrollar estrategias capaces de empoderar a las personas a partir del buen uso de la tecnología.

La empresa asiática aseguró que en su llegada a Colombia no solo volverán a competir en el mercado de los smartphones, sino que desde ya piensan en la obligación de satisfacer otras necesidades de los consumidores en otros escenarios y por medio de otros canales de información: wearables, dispositivos para la creación de hogares inteligentes, computadores, tablets, smartphones y otros tipos de accesorios para mejorar la experiencia de los usuarios.

El regreso de esta empmresa a Colombia es una de las noticias más esperadas por los amantes de los smartphones en el país, sin embargo, la forma y características con los que llegarían sus nuevos diseños eran algunas de las interrogantes que más aquejaban a sus seguidores.

La famosa marca, que en un principio era manejada por Huawei, tiene como nueva casa al consorcio Zhixin New Information Technology Ltda, en ese sentido se pudo retomar negociaciones con Google y hacer uso de Android como sistema base de sus nuevos productos. Así, los Honor 50, 50 SE y 50 Pro 5G serán los smartphones que marcarán el regreso triunfal de la marca al mercado.

Hablamos con David Moheno director regional de comunicaciones y relaciones públicas.

¿Por qué decide Honor volver al país?

Es una pregunta que me parece que va muy ligada a la historia de Honor al nivel global. La compañía tiene lo mejor de los dos mundos, operamos como un startup localmente, pero también estamos operando como una empresa icónica global de tecnología. Cómo funciona esto, la empresa comenzó su historia hace casi ocho años como una marca hermana de Huawei y a lo largo de estos siete u ocho años se consolidó como una marca para jóvenes, una marca un poco de nicho, enfocada más al comercio electrónico.

Sin embargo, como fue pasando el tiempo y conforme se fue cultivando éxito, se dieron cuenta de que tenía un gran potencial para crecer, para volverse una marca más influyente, para volverse una marca omnicanal, incluso para volverse una marca mucho más democratizadora de tecnología.

El 17 de noviembre de 2020, Huawei y Honor deciden separarse. Huawei decide vender todos sus bienes materiales e intangibles a Shenzhen Zhixin New Information Technology, y a partir de este momento la visión y la misión de negocio se vuelve totalmente distinta.

Ahora ya no somos una marca tan colorida, o sólo para consumidores jóvenes, somos una marca que está buscando construir un ecosistema con una estrategia que llamamos “uno más ocho más N”, “uno” son smartphones, “ocho” son pc, tablets, smart watch, routers y muchos más, y la “N” Son productos que hacemos con nuestros partners, sobre todo en el tema de Internet of things.

¿Cómo funciona la estrategia?

Nos dimos cuenta que esta estrategia de ecosistema, esta estrategia de negocio la podíamos llevar a más de 100 países alrededor del mundo, se acabó ese Honor que solamente vendía productos en ciertas gamas, o en ciertas categorías de producto, ahora vamos encontrar a lo largo de esta segunda mitad del año y por supuesto hacia el futuro, tanto en Colombia, como en los otros ocho mercados en total en América Latina, y más de 100 mercados en donde tenemos presencia fija en todo el mundo, una compañía que va a lanzar productos de todas esas categorías, en todos los precios encontramos una oportunidad de negocio excelente.

Cuéntenos sobre el proceso de renovación de la marca.

La renovación de nuestra marca, la renovación de nuestra imagen, nuestro nuevo eslogan Go Beyond que ahora no nada más apela a los consumidores jóvenes, como sucedía antes con For the Brave o con Honor my World, ahora habla de cómo no se queda con los éxitos o con las acciones del pasado, o no evoluciona, quiere ir más allá, quiere darle el dispositivo adecuado al usuario adecuado, en el escenario adecuado y es justamente lo que vamos a hacer a partir de ahora en el mercado global, en el mercado latinoamericano y por supuesto en el mercado colombiano.

¿Cuánto tiempo les llevó el proceso para decidir regresar a Colombia?

En tan sólo seis meses reestructuramos todo el negocio, hicimos en seis meses lo que tal vez en siete años no habíamos hecho, es sorprendente como en tan sólo seis meses logramos esto, estamos en Colombia, en México, Chile, Perú, Guatemala, Panamá, Bolivia y, Ecuador.

La compañía viene a echar raíces profundas, busca la excelencia, y también trae una nueva filosofía de servicio posventa, de mejor experiencia al consumidor al momento de consumir nuestros productos, ya no sólo online, sino también en los puntos de venta. Y por supuesto de la mano de las principales plataformas y los socios de negocio que tenemos en Colombia, latinoamérica y todo el mundo. Vienen grandes diferencias, vienen tecnologías en nuestros dispositivos que son, tanto de desarrollo propio, como de desarrollo en conjunto con grandes partners.

¿Cómo va la inversión en cifras?

Este año estamos invirtiendo más de mil millones de dólares en investigación y desarrollo, estamos dedicando más de 4000 personas de los 8000 empleados que tenemos al nivel global, que es la mitad, única y exclusivamente a la investigación y desarrollo.

Esto lo estamos haciendo en 400 propietarios de investigación y desarrollo, y en 100 laboratorios de innovación conjunta en donde trabajamos mano a mano con partners. El producto va a ser la base y la clave para ganarse la preferencia, el gusto y el corazón del consumidor. Brindarle un dispositivo, o una serie de dispositivos, que se adapten a sus necesidades en cada uno de los escenarios, por ejemplo, los wearables, que son la parte del smartwatch y de las smartbands, que son una parte muy importante de nuestra estrategia y lo han sido a lo largo de muchos años, y ahora más, después de la independencia.

Qué productos además de celulares… mencionabas que van a llegar con una amplia gama de productos, no solamente enfocados al mercado de smartphones como lo hicieron en el pasado, ¿Qué tipo de productos vamos a poder esperar este año de parte de la marca?

Es una gran pregunta porque el enfoque de la marca va hacia el ecosistema al “uno, más ocho, más N”. El “uno” es el smartphone, el smartphone sigue siendo una parte muy importante de nuestro negocio, sin embargo, no es la única, ya que migramos al “ocho”, en donde tenemos, por ejemplo, dispositivos en la categoría de wearables. Tenemos también los computadores de la serie Magic Book que están enfocados a la productividad, al aprendizaje desde casa, tenemos tablets, tenemos routers que son la médula espinal de la conectividad en casa y en la oficina ahora que pasamos más tiempo en casa por la situación actual, tenemos smartwatch, smartbands y otras soluciones.

Muchas han sido las marcas de tecnología, sobre todo en el campo de smartphones que han llegado al país durante el último año a pesar de la pandemia, ¿cómo ven la entrada al mercado con tantos competidores?

La competencia es algo muy sano, la competencia es un gran catalizador para la innovación.

Estamos muy agradecidos con nuestros competidores y socios de la industria, porque a pesar de la situación que vivimos globalmente no han parado, siguen innovando, lanzando productos de excelente calidad y eso a nosotros nos motiva a eso, a ser excelentes.