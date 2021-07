Cáncer de piel un mal que cada vez más afecta a los jóvenes

En los últimos años, el número de casos de cáncer de piel en Colombia ha aumentado. Uno de cada cuatro casos nuevos de cáncer, es de piel. Por eso se busca crear conciencia en la población sobre esta afección, que según los especialistas es el más agresivo.

De acuerdo con el registro de la CAC 2018, anualmente en Colombia hay 35,867 personas con cáncer de piel y se presentan 5.873 casos nuevos, de estos, 1.188 corresponden al melanoma, el cáncer de piel más agresivo, que al año presenta un índicie de mortalidad del 19%, según datos del Instituto Nacional de Cancerología.

Se trata de una enfermedad degenerativa de la piel, la cual puede prevenirse o identificarla en una etapa temprana que permita comenzar un tratamiento para que no sea mortal.

“El Melanoma es uno de los tipos de cáncer más agresivos. Usualmente se origina como un tumor en la capa más superficial de la piel. La clave para mitigar su impacto está en el cuidado y la prevención los cuales requieren de un arduo trabajo de concientización en la población general”, comenta María Del Rosario Olivera, Directora Médica de Bristol Myers Squibb de Colombia.

Entre las causas de este tipo de cáncer, está el no tener cuidado al exponerse a la luz solar. También la aplicación de cremas de dudoso proceder y no avaladas por entidades certificadas.

Hablamos con la Dermatóloga Oncóloga, Paola Cárdenas, quien se suma a esta sinergia dando el respaldo científico y todo su conocimiento de valor, para ayudar a la población colombiana en la identificación temprana o sospecha del cáncer de piel.

¿A qué cree que se debe que la mayoría de las personas aún no prestan la suficiente atención al tema de prevenir el cáncer de piel?

Al desconocimiento en primera medida y la falta de educación en el tema. En ese sentido junto a Isdin y el laboratorio de Bristol Myers Squibb que es una casa farmacéutica, buscamos generar conciencia en el país, sumar elementos de educación, no solamente para la comunidad en general, sino también dirigida a los primeros niveles de atención, donde se puede hacer una detección temprana de pacientes sospechosos de tener una lesión, y la remisión oportuna a través del sistema de salud.

Ahora bien, el cáncer de piel y en este caso en el melanoma, es el tumor de piel con mayor mortalidad, tiene como causa principal, aunque hay otras asociadas, la radiación ultravioleta y hablo de radiación ultravioleta y no de sol, esto es algo que las personas confunden mucho y que inclusive los médicos también.

¿Cuál la importancia de entender el término de radiación ultravioleta?

La radiación ultravioleta es la radiación que efectivamente emite el sol, pero que pasa y puede pasar a través de las nubes, entonces no nos podemos sentir falsamente protegidos por los días nublados, por eso no hablamos de sol o de exposición solar, sino que estamos empezando hablar de exposición a la luz y a la radiación solar.

En ese orden de ideas, la principal medida preventiva es efectivamente protegernos del sol, y para esto hay dos métodos importantes. El primero es la protección física que hacemos en las horas de mayor radiación, nosotros estamos en el trópico y en algunas ciudades o capitales, entre más alto estemos, más cerca estamos del sol y más radiación tenemos. En general estamos a un nivel de radiación alta, entonces estamos en alto peligro.

Debemos evitar las horas en las que hay mayor radiación, generalmente evitar entre las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, aproximadamente son las horas más fuertes, la idea es buscar la sombra en ese tipo de horarios, y también utilizar sombreros, ropa cubierta cuando podamos hacerlo.

¿El protector solar es la forma correcta de protegernos?

El fotoprotector es el aliado fundamental para nosotros los dermatólogos, para prevenir el cáncer de piel, siempre indicamos que éste debe ser mínimo de un FPS 30, pero idealmente 50 o más, y debe ser reaplicado constantemente, cada dos o tres horas mínimo porque independientemente del factor de protección solar que tenga el producto, el agota su mecanismo de acción.

Lo otro a tener en cuenta es aplicarlo desde los seis meses de nacimiento en adelante, porque la mayor cantidad de la radiación, de hecho, el 50% de la radiación se acumula antes de los 18 años, entonces también tenemos la sensación falsa de que nos tenemos que proteger cuando ya somos viejitos, cuando tenemos edad, y ese es uno de los principales errores.

¿Cómo aprender a escoger un protector solar?

Uno de los pasos más importantes de la rutina de la piel, el uso correcto del protector solar. Dado que la radiación ultravioleta es la principal causante del cáncer de piel y de paso del envejecimiento, se debe buscar un protector solar de buena calidad, es decir, debe tener características como absorción, que no pique los ojos, que sea de fácil aplicación y adaptado al tipo de piel de cada persona.

¿Cuáles serían las señales de alarma para ir al dermatólogo y descartar un posible cáncer de piel?

Las señales de alarma en cáncer de piel hablamos de melanoma y no melanoma.

El no melanoma que es el más frecuente, estas son pequeñas tumoraciones, granitos, lesiones elevadas en la piel que pueden ser del mismo color de la piel, o brillantes y pueden sangrar, o inflamarse, y aparecen de un momento a otro, sobre todo en áreas expuestas al sol, esos son los signos de alarma que nos deben hacer consultar en el cáncer de piel no melanoma.

El más importante, o el más grave es el melanoma, porque es el que lleva a la muerte. Este tiene cinco signos que pueden salvar la vida de una persona que los emplea y los aplica.

Entonces eso es un acróstico A, B, C, D, E. A significa asimetría, y es manchas de color oscuro en cualquier parte del cuerpo, no solamente en áreas expuestas, sino en cualquier parte del cuerpo que sea asimétrica, quiere decir que si usted divide la lesión en dos los dos lados no son iguales.

B, son los bordes irregulares. C qué serían colores, si no tiene un color homogéneo, pero tiene más de un color, o sea que es más claro o más oscuro. D, qué es el diámetro, lesiones de más de seis milímetros y que empiezan a crecer tienen mayor riesgo. E, sería la evolución, que incluye si la lesión se eleva, sangra, duele, crece rápidamente, esos son signos de alarma que nos deben hacer consultar, cualquier mancha oscura o lunar que tengamos en nuestro cuerpo y que tenga cualquiera de estos cambios.

¿Qué población es la que más riesgo corre?

No melanoma generalmente son adultos de más de 50 años, tanto hombres como mujeres, pero quiero decir que lo que estamos viendo es en personas jóvenes entre 30 y 40 años. A pesar de que es más frecuente en personas mayores de 50 o 60, estamos viendo cada vez más casos de cáncer de piel no melanoma en personas jóvenes, y de melanoma igual.

El Dato

En Colombia, según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Cancerología, el 15% de los casos nuevos de cáncer de piel, se encuentran en población entre los 15 y los 40 años.