Quieren demostrar que es posible exportar productos de calidad con las cualidades de una marca de lujo. Tres jóvenes emprendedores colombianos se empieza a tomar el mundo de la moda.

Mateo Echeverri Ochoa, Gustavo Correa Zapata y Sebastián Zuluaga Arbeláez, son tres jóvenes emprendedores paisas que apasionados por la moda crearon la marca Blow Up.

Esto jóvenes lanzaron oficialmente en pasados días en la ciudad de Medellín, la nueva colección de su marca llamada Hustle.

Laura Sánchez, Pequeño Juan, Mr Dec, importantes empresarios de la industria de la moda y distribuidores que le apuestan Blow Up; hicieron parte de las 130 personas invitadas que guardaron todos los protocolos de bioseguridad para ser testigos de una pasarela de talla internacional con 14 modelos que se robaron las miradas de la noche tras lucir 68 referencias exclusivas, en las cuales predominaron los colores negro y neón.

“Desde el principio le aposté a distribuir la marca por tres razones. Primera, porque son tres jóvenes emprendedores menores de 30 años. Segunda, porque desde el principio vi el amor y la dedicación con la que estaban haciendo las cosas; y tercera, porque desde que conocí todos los productos vi la calidad, el diseño y el precio que es demasiado asequible para competir a nivel mundial”, aseguró en el gran evento Daniel Escobar, un importante empresario y distribuidor de la industria.

No cabe duda de que Mateo, Gustavo y Sebastián siguen dejando claro que los sueños se hacen realidad y su objetivo principal es demostrarle al mundo que sí es posible que Colombia no solo sea vista como una nación de guerra y narcotráfico, sino también como un país con la capacidad para producir y exportar productos de calidad con las cualidades de una marca de lujo.

“La evolución ha sido rápida, es la palabra, además excelente, pues hemos sido muy eficientes con nuestras ventas y nuestro modelo de negocio, ya que vendimos 12.000 prendas en seis meses en medio de la pandemia, lo que demuestra, una vez más, que la evolución ha sido muy buena”, agregó Gustavo Correa Zapata, co-fundador de la marca.

Con este lanzamiento por todo lo alto, estos tres jóvenes emprendedores paisas continúan con el impulso exitoso con el que se iniciaron en la primera colección #Undertake, el cual siempre se pretenderá mantener y asegurar para todas las colecciones futuras de Blow Up buscando internacionalizar la marca.

HUSTLE, UNA COLECCIÓN INSPIRADA EN EL MUNDO DEPORTIVO

Los colores neón como protagonistas dentro de esta colección y mezclados con básicos tan infaltables como el negro, crema y blanco; tienen la intención clara de dar un enfoque vibrante dentro de las prendas y resaltar frases que motivan desde lo positivo en la propuesta de los estampados. Las telas suaves al tacto, con fibras naturales y construcción de alta calidad, se mezclan con materiales innovadores que terminan de complementar los diseños.

Las siluetas en las prendas vuelven a incorporar el mundo deportivo con el urbano, esta vez arriesgándose con mucha creatividad en los detalles, confección y encontrando innovación a todo nivel para el universo masculino.

“Blow Up me encanta porque es una iniciativa de jóvenes paisas que se atrevieron a incursionar en el estilo urbano y a fusionar la música con la moda, por lo que para nosotros es muy importante porque al ser pioneros del reguetón en Colombia nos tocó toda la transición desde tener que mandar a hacer nuestras propias prendas para vestir, hasta encontrar marcas como Blow Up que están representando lo que hacemos; tanto la calle, lo urbano, lo fashion y la elegancia”, expresó Pequeño Juan, integrante de ‘Golpe a Golpe’.

Tres jóvenes emprendedores colombianos se empieza a tomar el mundo de la moda.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.