"El 2020 ha sido un año sanador" Danna Paola

En su natal México, famosa desde los seis años cuando fue protagonista de María Belén; en nuestro país, reconocida y seguida desde hace un par de años gracias a Élite. Danna Paola no solo es actriz y cantante, también es modelo, fue jurado de un programa de talentos, y una de las últimas mean girls de la ficción.

Por otro lado, podría perfilar este 2020 como su año. Luego de un 2019 donde logró posicionarse como una actriz reconocida a nivel mundial y ser visibilizada como una referente artística, gracias a su trabajo.

En entrevista exclusiva con PUBLIMETRO nos contó sobre cómo ha sido llevar este año con la pandemia y nivelarlo con el trabajo en casa, además de su próxima participación como artista invitada que amenizará la ceremonia de los premios Kids' Choice Awards 2020.

El 2020 en medio de la pandemia ha sido maravilloso a nivel profesional, ¿en qué está en este momento?

Primero, los Kids' Choice me tienen muy ilusionada y emocionada la verdad. Me toca hacer performance, estoy nominada y va a estar increíble, y por supuesto estoy en pleno proceso, además estoy terminando un álbum musical.

Además estamos sacando mucha música, como pudieron ver todo el 2020 ha sido muy inesperado para mí, justo con todo lo que ha pasado.

Los Kids' Choice Awards le dan la oportunidad a los niños y jóvenes de expresarse, de votar por la gente que los está influenciando de manera positiva y me gustaría conocer un poco todo lo que ha sucedido en su carrera actualmente y cómo influye ésta.



Este año aprendí a hacer un balance bastante bueno, ha sido bastante sanador y con muchos mensajes la verdad, justo con mi trabajo y con mi vida personal.

Llevo 21 años en esto y para mí, por supuesto, han habido altas y bajas, el camino no ha sido fácil pero, sin dejar de trabajar, de creer que todo es posible, y que sigo creyendo en mí y me sigo preparando, algo que también es importante, nunca se deja de aprender.

¿Cómo siente que ha crecido, que todo lo que pasa alrededor suyo ha cambiado su vida?

Es importante hoy en día y con esta pandemia revalorar muchas cosas, no dejar cosas para mañana, poder estar al 100% reconectada con música, con mi trabajo, y por supuesto con la actuación, pero a nivel personal poder disfrutar un poco más de tiempo, con mi familia, con mis amigos, las personas cercanas a mí.

Creo que es muy importante que todos aprendamos a hacer un balance y poder dar un mensaje hacia esta generación, y las generaciones que me han apoyado también durante mi carrera, 100% seguir siendo auténtica a mi persona, a todo lo que he crecido como mujer.

Tiene una nominación como creadora del año. ¿Cómo planea sus contenidos junto a su equipo de trabajo?



Por supuesto todo mi equipo creativo, de management, la disquera, me están apoyando, somos un equipo enorme que hacemos simplemente que todo esto suceda, que mis locuras y mis sueños se hagan realidad, me ayudan un montón, pero yo estoy al tanto de todo el proceso creativo.

Tenemos una planeación delicada y hay personas que se dedican solamente a eso y por supuesto mis redes sociales al final son importantes para mí, trato de ser lo más auténtica posible con mis publicaciones, pero sobre todo, que tengan una línea y que tengan que ver con lo que estoy haciendo.

¿Qué le ha dejado la pandemia?

Me ha dejado justo el valor que hay que darle a la vida, a veces uno vive en automático y no se da uno cuenta de muchas cosas por estar trabajando y por tener una meta objetiva, como que se pierde de muchas cosas, viviendo la vida sin vivirla al 100%.

Me he dedicado justo a eso, a tener momentos, no solamente tener un día de trabajo, sino también tener días de crecimiento personal donde he podido hacer muchas cosas como pintar las paredes de casa, redecorarla, cocinar, estoy con mi familia, puedo hablar con gente con la que hace mucho no hablaba y por supuesto que me han dado también momentos de ansiedad, de bajones en los que me siento triste y así que me los permito, uno como ser humano justo tiene que tener esos momentos para poder seguir creciendo y madurando.

¿Cómo hizo para adaptarse tan rápido a esta pandemia y conseguir por lo menos la mitad de las actividades planeadas para este año?

No sé cómo le hicimos, la verdad es que no lo sé porque yo estoy muy sorprendida de que lo hayamos logrado, que llevemos nueve videoclips en lo que va del año y en sacar canción cada dos semanas y hacer promo, colaboraciones y todo.

Creo que justo por algo pasan las cosas y la oportunidad de exponerme como cantante y ser el artista de pandemia, que es muy complicado, y que hoy todo es digital y todo es a raíz de internet, social media, entonces ha sido complicado pero no puedo esperar a que sea 2021 para ver qué nos va a traer.

Cambiar de imagen también significa una catarsis, entonces ahora que veo este look que tiene me gustaría que nos contara la motivación.

Soy una persona muy hiperactiva y me gusta estar cambiando cada tanto, entonces justo el estar en casa, de repente estar tratando de hacer cosas distintas y de crear looks para los videos, crear el concepto del álbum fue una locura en cuarentena y bueno, me ha salido muy bien y me gustó, y ya me lo quedo, entonces también poder cambiar y arriesgarse a hacer cosas junto con mi glam team y que todo tiene una razón, me emociona mucho y me encanta cambiar, ya saben que soy muy apasionada del styling y de la moda.